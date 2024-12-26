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"На превеликий жаль, країну перекупили": дипломат Огризко про ситуацію у Грузії

Ірена Моляр
26 грудня, 2024 четвер
21:30
Світ Бідзіна Іванішвілі

Дипломат Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії, зазначив, що російський та грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі приватизував цілу країну - Грузію

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Те, що відбувається сьогодні в Грузії, є типовим прикладом - не можна допускати, щоб в країні була одна людина з колосальними статками, яка може купити правлячу партію. А якщо цей бізнесмен ще й прямо пов'язаний з Москвою, тоді не варто дивуватися всьому тому, що там відбувається. Мені казали, що статки Іванішвілі зараз складають приблизно 5-6 мільярдів доларів. Для маленької Грузії це є фантастична сума. За такі гроші можна купити, продати, перекупити, перепродати будь-що, будь-кого і неодноразово", - прокоментував дипломат.

За його словами, Іванішвілі це і зробив, а тепер все, що ми спостерігаємо у Грузії, є наслідком його політики, коли він фактично приватизував цілу країну.

"Ще було б нічого, якщо це був прогрузинський та проєвропейський бізнесмен, а оскільки він всі свої статки зробив у Росії, щонайменше з неї починав, то, мабуть, на нього є чимало способів впливу в Кремлі. Це власне і є відповіддю на запитання: Що сталося в Грузії? А сталося те, що, на превеликий жаль, країну просто, тупо перекупили", - резюмував Володимир Огризко.

Президентські вибори в Грузії

У суботу, 14 грудня, у парламенті Грузії відбулися вибори президента. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі. Водночас чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність цих виборів.

Зазначимо, що вперше в історії Грузії президента обирав не народ, а виборча колегія. Єдиним кандидатом на пост президента був ветеран футболу та член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії", Михаїл Кавелашвілі. Його кандидатуру висунув голова "Грузинської мрії" мільярдер Бідзіна Іванішвілі. 

Після оголошення результатів виборів Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників, серед яких були матері затриманих поліцією, і висловила свою вдячність за відмову визнати легітимність виборів. 

На тлі обрання президентом Грузії кандидата від "Грузинської мрії" Міхеїла Кавелашвілі, чотири найбільші опозиційні сили країни закликали ЄС вжити термінових дій для підтримки грузинського народу

Теги:
Новини
Росія
ЄС
Грузія
політика
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