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Опозиція Грузії закликала ЄС оголосити "самопроголошений режим Іванішвілі" нелегітимним

Юлія Лаврук
14 грудня, 2024 субота
21:03
Світ Грузія, біля будівлі парламенту

На тлі обрання президентом Грузії кандидата від "Грузинської мрії" Міхеїла Кавелашвілі, чотири найбільші опозиційні сили країни закликали ЄС вжити термінових дій для підтримки грузинського народу

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Про це йдеться в їхньому спільному зверненні, адресованому високій представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Калас і міністрам закордонних справ країн-членів ЄС, пише Sova.

"Ми, політичні партії та коаліції Грузії, разом з організаціями громадянського суспільства і протестувальниками, сходимося на думці, що єдиним рішенням нинішньої кризи є проведення нових виборів у покращеній виборчій системі, з політично збалансованою виборчою адміністрацією і нейтральними державними інститутами", – йдеться у зверненні.

У зв'язку з цим автори закликали вжити термінових дій для підтримки грузинського народу і захисту європейських цінностей. Зокрема, вони вимагають:

  • негайного звільнення всіх затриманих політиків, активістів і мирних демонстрантів;
  • введення адресних санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив демократії, зокрема щодо Бідзіни Іванішвілі та його оточення, які беруть участь у політичних репресіях; 
  • припинення безвізових поїздок і обмеження візового режиму для чиновників, пов'язаних з урядом "Грузинської мрії";
  • оголошення нелегітимним "самопроголошений режим Бідзіни Іванішвілі" у всіх відповідних заявах ЄС;
  • публічного засудження насильницьких дій проти мирних протестувальників, журналістів та активістів.

У зверненні опозиційні сили Грузії також зазначили, що під час мирних протестів було затримано понад 500 людей. Крім того, за їхніми даними, понад 300 людей, зокрема 73 журналісти, стали жертвами насильства з боку спецпризначенців і вуличних банд.

"Ваш ясний голос, поряд із твердими діями, зіграє вирішальну роль у деескалації тривожної ситуації в Грузії та відновленні конституційного ладу країни", – додали автори звернення.

Його підписали Ніка Мелія ("Коаліція за зміни"), Тіна Бокучава ("Єдність – Національний рух"), Мамука Хазарадзе ("Сильна Грузія"), Заза Тавадзе ("Гахарія за Грузію").

Президентські вибори в Грузії

У суботу, 14 грудня, у парламенті Грузії відбулися вибори президента. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі. Водночас чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність цих виборів.

Зазначимо, що вперше в історії Грузії президента обирав не народ, а виборча колегія. Єдиним кандидатом на пост президента був ветеран футболу та член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії", Михаїл Кавелашвілі. Його кандидатуру висунув голова "Грузинської мрії" мільярдер Бідзіна Іванішвілі. 

Після оголошення результатів виборів Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників, серед яких були матері затриманих поліцією, і висловила свою вдячність за відмову визнати легітимність виборів. 

Теги:
Новини
ЄС
вибори
Грузія
політика
вибори президента
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