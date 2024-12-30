Грузинам важлива позиція України, невизнання виборів було б потужним сигналом, - громадський діяч Рибачук
Голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук вважає, що українській владі потрібно заявити свою позицію стосовно ситуації у Грузії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В Грузії протести не стихають, режим не визнають, і дуже багато грузинів сподіваються на активну підтримку Заходу свого протестного руху. Але тут невідомо, як підуть події. Я думаю, що варто українській владі теж визначитись, чи вони визнають цього шарлатана (Михеїла Кавелашвілі, - ред.) президентом, чи вони залишаються з грузинським народом. Бо зараз формально є президенти, два, і якби українська влада визнала легітимного президента і не визнала результати виборів, це було б дуже потужним сигналом, тому що нам уже потрібно визначатися", - сказав він.
Читайте також: Інавгурація президента без визнання легітимності: що діється з владою у Грузії та як реагує світ
Олег Рибачук наголосив, що для грузинського народу важлива підтримка України, тому вважає, що нашій країні не варто чекати реакції, наприклад, ЄС, а необхідно вже оголосити свою позицію щодо ситуації, яка склалася з владою.
"Для грузинського народу дуже важлива позиція України, тому що те, що відбулося в Україні дуже надихало грузинів, вони на всіх міжнародних зустрічах говорили, що вони хочуть зробити щось подібне до того, що робимо ми, і для них важлива така підтримка для суспільства, для політики грузинської. І Україні не варто просто чекати, поки визначиться в чомусь Європейський Союз, чи якісь там інші міжнародні організації. Варто проявляти регіональну ініціативу. Це наші побратими, грузини завжди були пліч-о-пліч з українцями, і зараз вони воюють на наших фронтах, і вони були на наших майданах, ми маємо їм відповісти взаємною підтримкою", - вважає політик.
- У неділю, 29 грудня, опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац. У парламенті відбулася інавгурація новообраного президента Міхеїла Кавелашвілі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.41
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе