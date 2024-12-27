США ввели санкції проти засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Згідно з повідомленням, Вашингтон оголосив його персоною нон-грата "за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації".

"Дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підірвали демократичні інститути, уможливили порушення прав людини та обмежили реалізацію основоположних свобод у Грузії. Крім того, вони підірвали євроатлантичне майбутнє Грузії - майбутнє, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке передбачене грузинською конституцією. В результаті Грузія стала вразливою перед Росією, яка продовжує окупувати понад 20% грузинської території", - зазначили у відомстві.

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США рішуче засудили політику Іванішвілі, зокрема, його участь у жорстоких репресіях проти протестуючих, медійників, активістів правозахисників та опозиційних лідерів. Уряд США наголосив на своєму намірі домогтися справедливості для тих, хто зазнав утисків у результаті цих дій.

Бідзіна Іванішвілі був внесений до санкційного списку згідно з Указом Президента США № 14024.

У Держдепі США наголосили, що він несе відповідальність за дії чи політику, які "підривають демократичні процеси чи інститути в Сполучених Штатах або за кордоном, або є співучасником таких дій чи політики, або прямо чи опосередковано бере участь, чи намагається брати участь у таких діях чи політиці, що підривають демократичні процеси чи інститути в Сполучених Штатах або за кордоном, від імені чи в інтересах, прямо чи опосередковано, уряду Російської Федерації".

Президентські вибори в Грузії

У суботу, 14 грудня, у парламенті Грузії відбулися вибори президента. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі. Водночас чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність цих виборів.

Зазначимо, що вперше в історії Грузії президента обирав не народ, а виборча колегія. Єдиним кандидатом на пост президента був ветеран футболу та член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії", Михаїл Кавелашвілі. Його кандидатуру висунув голова "Грузинської мрії" мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

Після оголошення результатів виборів Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників, серед яких були матері затриманих поліцією, і висловила свою вдячність за відмову визнати легітимність виборів.

На тлі обрання президентом Грузії кандидата від "Грузинської мрії" Міхеїла Кавелашвілі, чотири найбільші опозиційні сили країни закликали ЄС вжити термінових дій для підтримки грузинського народу