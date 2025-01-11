Влітку 2024 року Росія вивезла понад 3 тис. дітей з ТОТ Херсонщини на "перевиховання"

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під прикриттям відпочинкових, оздоровчих та культурно-просвітницьких програм росіяни вивозили українських дітей у різноманітні табори у віддалених регіонах РФ.

"Серед так званих заходів для дітей – оборонно-спортивні збори у Вологді та "Університетські зміни", організовані в Тулі. Росіяни залучають українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації", – зазначив Лубінець.

Омбудсмен висловив впевненість в тому, що такі дії є частиною стратегії РФ, яка спрямована на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти своєї країни.

"Мета Росії – створити покоління, позбавлене своєї національної пам’яті. Україна надалі домагатиметься покарання для кожного, хто посягає на життя, безпеку, існування українських дітей, які вимушено опинилися під владою агресора", – наголосив Лубінець.