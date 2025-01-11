Влітку 2024 року Росія вивезла понад 3 тис. дітей з ТОТ Херсонщини на "перевиховання"
Протягом літа 2024 року росіяни вивезли 3310 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини у віддалені регіони РФ
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, під прикриттям відпочинкових, оздоровчих та культурно-просвітницьких програм росіяни вивозили українських дітей у різноманітні табори у віддалених регіонах РФ.
"Серед так званих заходів для дітей – оборонно-спортивні збори у Вологді та "Університетські зміни", організовані в Тулі. Росіяни залучають українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації", – зазначив Лубінець.
Омбудсмен висловив впевненість в тому, що такі дії є частиною стратегії РФ, яка спрямована на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти своєї країни.
"Мета Росії – створити покоління, позбавлене своєї національної пам’яті. Україна надалі домагатиметься покарання для кожного, хто посягає на життя, безпеку, існування українських дітей, які вимушено опинилися під владою агресора", – наголосив Лубінець.
- У грудні Лубінець повідомляв, що росіяни залучили до "Юнармії" 40 українських дітей з тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.
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