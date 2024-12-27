В окупованому Бердянську росіяни залучили 40 українських дітей до "Юнармії", – Лубінець

Про це він написав у Facebook.

"З відкритих джерел стало відомо, що 40 українських дітей із Бердянська, Запорізької області, були залучені до "Юнармії" – так званого "воєнно-патріотичного" руху, який нав'язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму", – написав Лубінець.

Так, окупанти змушують дітей складати "присягу на вірність" Росії, обіцяти "захищати її інтереси" та "плекати великий патріотизм". Після цього їх навчають вогневої й тактичної підготовки, а також керуванню дронами.

Омбудсман наголосив, що Росія використовує такі молодіжні рухи для насильницького перевиховання українських дітей, позбавлення їхньої національної ідентичності та підготовки до участі у війні проти України.

"Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій! Згідно з ними дітям гарантується на тимчасово окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань", – зазначив Лубінець.

Він також закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, зокрема, посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до злочинів Росії.