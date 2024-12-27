В окупованому Бердянську росіяни залучили 40 українських дітей до "Юнармії", – Лубінець
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни залучили до "Юнармії" 40 українських дітей з тимчасово окупованого Бердянську Запорізької області
Про це він написав у Facebook.
"З відкритих джерел стало відомо, що 40 українських дітей із Бердянська, Запорізької області, були залучені до "Юнармії" – так званого "воєнно-патріотичного" руху, який нав'язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму", – написав Лубінець.
Так, окупанти змушують дітей складати "присягу на вірність" Росії, обіцяти "захищати її інтереси" та "плекати великий патріотизм". Після цього їх навчають вогневої й тактичної підготовки, а також керуванню дронами.
Омбудсман наголосив, що Росія використовує такі молодіжні рухи для насильницького перевиховання українських дітей, позбавлення їхньої національної ідентичності та підготовки до участі у війні проти України.
"Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій! Згідно з ними дітям гарантується на тимчасово окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань", – зазначив Лубінець.
Він також закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, зокрема, посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до злочинів Росії.
- Російська влада запровадила систему та платить поліціянтам за примусову мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе