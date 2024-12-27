Російських поліціянтів винагороджують за мобілізацію жителів ТОТ, - ЦНС
Російська влада запровадила систему та платить поліціянтам за примусову мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією джерела, на тимчасово окупованих територіях репресивний апарат працює на мобілізацію місцевих.
"За кожного затриманого, змушеного підписати контракт зі збройними силами РФ, слідчий отримує премію – 10 тис. рублів. Поліцаїв мотивують виконувати план: 10% затриманих у регіоні мають стати контрактниками", - йдеться у повідомленні.
Поліціянти шантажують затриманих, займаються побиттям.
"Це явне порушення міжнародного права, але окупанти використовують всі можливі способи поповнення своїх лав, адже місцеві масово відмовляються служити загарбникам", - додали в ЦНС.
- 25 грудня шестеро мешканців тимчасово окупованих територій Донеччини, які воювали на боці РФ, отримали 15 років увʼязнення: серед фігурантів колишній "беркутівець" та військовий, який двічі здавався в полон ЗСУ.
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