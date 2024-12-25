Шестеро жителів ТОТ Донеччини, які воювали проти ЗСУ, отримали по 15 років за ґратами
Шестеро мешканців тимчасово окупованих територій Донеччини, які воювали на боці РФ, отримали 15 років увʼязнення: серед фігурантів колишній "беркутівець" та військовий, який двічі здавався в полон ЗСУ
Про це повідомила Служба безпеки.
Засуджені добровільно приєдналися до угруповань Південного військового округу ЗС РФ, де намагалися прорвати українську оборону на Покровському й Торецькому напрямках.
Восени 2024 року зрадники потрапили в полон Сил оборони. Зазначено, що один із фігурантів був двічі полоненим.
"Уперше це відбулося у 2022 році, коли його майже одразу віддали на обмін на українських захисників. А цього разу Сили оборони схопили бойовика після того, як рашисти залишили його одного без боєприпасів на полі бою", - зазначає СБУ.
Також серед засуджених - колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут": у 2014 році він приєднався до окупантів і воював на стороні РФ під час АТО.
Після початку повномасштабної війни фігурант став командиром розвідувального відділення 7-ї мотострілецької бригади росіян. На цій посаді він брав участь у захопленні Світлодарська і штурмував Торецьк.
Водночас ще один засуджений був працівником Горлівського локомотивного депо. У 2023 році він уклав контракт з РФ і після нетривалої підготовки на полігоні у тимчасово захопленій Макіївці був призначений кулеметником 1-ї окремої мотострілецької бригади.
"Інший зрадник потрапив у полон під час бою в районі селища Дачне. Тоді він перебував у складі 132-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ. Ще троє – воювали у лавах 1-го армійського корпусу рашистів. Вони атакували позиції ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе під селищем Нью-Йорк", - йдеться в повідомленні.
Суд визнав бойовиків винними у державній зраді й колабораційній діяльності та призначив 15 років тюрми.
- Раніше до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента російських спецслужб, який намагався розгорнути шпигунську діяльність за Силами оборони на правобережжі Херсонщини.
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