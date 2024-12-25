Шестеро жителів ТОТ Донеччини, які воювали проти ЗСУ, отримали по 15 років за ґратами

Про це повідомила Служба безпеки.

Засуджені добровільно приєдналися до угруповань Південного військового округу ЗС РФ, де намагалися прорвати українську оборону на Покровському й Торецькому напрямках.

Восени 2024 року зрадники потрапили в полон Сил оборони. Зазначено, що один із фігурантів був двічі полоненим.

"Уперше це відбулося у 2022 році, коли його майже одразу віддали на обмін на українських захисників. А цього разу Сили оборони схопили бойовика після того, як рашисти залишили його одного без боєприпасів на полі бою", - зазначає СБУ.

Також серед засуджених - колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут": у 2014 році він приєднався до окупантів і воював на стороні РФ під час АТО.

Після початку повномасштабної війни фігурант став командиром розвідувального відділення 7-ї мотострілецької бригади росіян. На цій посаді він брав участь у захопленні Світлодарська і штурмував Торецьк.

Водночас ще один засуджений був працівником Горлівського локомотивного депо. У 2023 році він уклав контракт з РФ і після нетривалої підготовки на полігоні у тимчасово захопленій Макіївці був призначений кулеметником 1-ї окремої мотострілецької бригади.

"Інший зрадник потрапив у полон під час бою в районі селища Дачне. Тоді він перебував у складі 132-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ. Ще троє – воювали у лавах 1-го армійського корпусу рашистів. Вони атакували позиції ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе під селищем Нью-Йорк", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав бойовиків винними у державній зраді й колабораційній діяльності та призначив 15 років тюрми.