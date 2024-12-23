Передавав ФСБ локації артилерії ЗСУ та гаубиць М777: охоронця з Херсонщини засудили до 15 років тюрми

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, улітку 2023 року СБУ затримала чоловіка, коли він збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони у звільненому регіоні.

Затриманим виявився працівник місцевої охоронної фірми, який потрапив у поле зору агресора ще на початку 2000-х років, коли працював таксистом у Москві.

Після початку повномасштабної війни на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в інтересах Кремля. Тоді агент отримав завдання: збирати відомості про українських захисників і передавати їх куратору з РФ.

За даними слідства, найбільше ворога цікавили можливі вогневі позиції реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ЗСУ, зокрема іноземних гаубиць М777.

У разі отримання розвідданих агент мав спочатку передати їх окупантам, а потім прибути в район потенційної цілі для коригування вогню в режимі реального часу. Для комунікації він використовував анонімний чат у месенджері.

Суд визнав фігуранта винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.