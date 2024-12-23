Передавав ФСБ локації артилерії ЗСУ та гаубиць М777: охоронця з Херсонщини засудили до 15 років тюрми
До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента російських спецслужб, який намагався розгорнути шпигунську діяльність за Силами оборони на правобережжі Херсонщини
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як зазначається, улітку 2023 року СБУ затримала чоловіка, коли він збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони у звільненому регіоні.
Затриманим виявився працівник місцевої охоронної фірми, який потрапив у поле зору агресора ще на початку 2000-х років, коли працював таксистом у Москві.
Після початку повномасштабної війни на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в інтересах Кремля. Тоді агент отримав завдання: збирати відомості про українських захисників і передавати їх куратору з РФ.
За даними слідства, найбільше ворога цікавили можливі вогневі позиції реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ЗСУ, зокрема іноземних гаубиць М777.
У разі отримання розвідданих агент мав спочатку передати їх окупантам, а потім прибути в район потенційної цілі для коригування вогню в режимі реального часу. Для комунікації він використовував анонімний чат у месенджері.
Суд визнав фігуранта винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
- Також нещодавно до 15 років засудили російського агента, який установив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоби шпигувати за кораблями ЗСУ.
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