Шпигував за кораблями ЗСУ біля Миколаївського морпорту: агента РФ засудили до 15 років
До 15 років засудили російського агента, який установив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоби шпигувати за кораблями ЗСУ
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, зловмисник установив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту, щоб відслідковувати локації українських плавзасобів. Ці відеопристрої мали в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу розвідці РФ.
У лютому цього року СБУ виявила і деактивувала приховані камери, а потім затримала зловмисника, коли він намагався встановити ще один відеопристрій. Під час розслідування стало відомо, що додатковим завданням агента було виявлення наземних об'єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів і блокпостів.
Як зазначили в СБУ, зловмисником виявився електрик місцевої припортової компанії, якого окупанти дистанційно завербували наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у проросійських telegram-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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