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Вихваляв Путіна та героїзував окупантів: в Одесі викрили настоятеля одного із храмів УПЦ МП

Катерина Ганжа
18 грудня, 2024 середа
15:17
Кримінал Служба безпеки України

Співробітники СБУ задокументували антиукраїнську діяльність з боку настоятеля храму Одеської єпархії УПЦ МП. За матеріалами справи, клірик виправдовував війну РФ проти України та розпалював релігійну ненависть

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та героїзував окупаційні угруповання Росії.

"Також фігурант намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, у тому числі російські обстріли цивільної інфраструктури України. Окремо клірик нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу", - додали в Службі безпеки.

Фото: Служба безпеки України

У відомстві зазначили, що ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • На Волині священник УПЦ МП не дозволив занести труну з полеглим воїном у храм, його відспівували під воротами. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Одеса
УПЦ МП
СБУ
Війна з Росією
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