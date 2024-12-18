Вихваляв Путіна та героїзував окупантів: в Одесі викрили настоятеля одного із храмів УПЦ МП

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та героїзував окупаційні угруповання Росії.

"Також фігурант намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, у тому числі російські обстріли цивільної інфраструктури України. Окремо клірик нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу", - додали в Службі безпеки.

Фото: Служба безпеки України

У відомстві зазначили, що ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.