У Києві поліція затримала 23-річного чоловіка, який намагався підпалити прапорці загиблим військовим

Про це повідомляє поліція Києва.

Там зазначили, що декілька днів тому у соціальних мережах з'явився відеоролик, на якому хлопець намагається підпалити прапорці, які встановлюють загиблим військовим.

Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів у результаті яких затримали 23-річного киянина. Наразі з ним працюють слідчі.

Що відомо

У понеділок, 6 січня, в соціальних мережах поширили відео, на якому невідомий молодий чоловік облив запалювальною рідиною прапорці, встановлені на честь загиблих українських військових.

Він пояснював свої дії тим, що хотів привернути увагу, що це місце не охороняють так, як це нібито робили біля єврейської ханукії.

У Києві на Майдані Незалежності вандал намагався спалити прапорці полеглим воїнам

Відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити, поліцейські виявили під час моніторингу pic.twitter.com/SuZJjr71Ie — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) January 6, 2025