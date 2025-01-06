У Києві на Майдані чоловік хотів підпалити прапорці загиблим військовим: поліція розпочала його пошуки

Відео поширили в соцмережах.

На ньому хлопець обливає прапорці й намагається підпалити їх, але в нього не виходить. Він пояснює свої дії тим, що хотів привернути увагу, що це місце не охороняють так, як це нібито робили біля єврейської ханукії.

"Поки на ханукії десять загонів поліції, ніхто тут нічого не охороняє", - сказав чоловік.

У Києві на Майдані Незалежності вандал намагався спалити прапорці полеглим воїнам

Відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити, поліцейські виявили під час моніторингу pic.twitter.com/SuZJjr71Ie — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) January 6, 2025

У поліції Києва відреагували на відео і почали пошуки чоловіка для його затримання. Після резонансу в соцмережах оригінальний ролик зник зі сторінки хлопця в TikTok.