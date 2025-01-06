У Києві на Майдані чоловік хотів підпалити прапорці загиблим військовим: поліція розпочала його пошуки
На майдані Незалежності в Києві невідомий молодий чоловік облив запалювальною рідиною прапорці, встановлені на честь загиблих українських військових. Він хотів показати, що це місце недостатньо охороняють
Відео поширили в соцмережах.
На ньому хлопець обливає прапорці й намагається підпалити їх, але в нього не виходить. Він пояснює свої дії тим, що хотів привернути увагу, що це місце не охороняють так, як це нібито робили біля єврейської ханукії.
"Поки на ханукії десять загонів поліції, ніхто тут нічого не охороняє", - сказав чоловік.
У поліції Києва відреагували на відео і почали пошуки чоловіка для його затримання. Після резонансу в соцмережах оригінальний ролик зник зі сторінки хлопця в TikTok.
- Торік у Києві поліція затримала чоловіка, який на Майдані Незалежності осквернив і зняв на відео ханукію, встановлену на знак іудейського свята Хануки.
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