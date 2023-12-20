У центрі Києва чоловік осквернив найбільшу в Європі ханукію: поліція відкрила справу
У Києві поліція затримала чоловіка, який на Майдані Незалежності осквернив і зняв на відео ханукію, встановлену на знак іудейського свята Хануки
Про це інформує Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ) у Telegram.
"Невідома особа скоїла правопорушення, осквернивши найбільшу в Європі Ханукію, встановлену на Майдані Незалежності з наявністю всіх відповідних дозволів. Чоловік також виклав відео зі своїм вчинком у соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.
На відео чоловік називає ханукію граблями. Потім він підходить до світильника і нібито справляє нужду поряд із ним.
"Наша земля - це українська земля, козацька, і не якісь євреї її заселятимуть. Наші хлопці за що гинуть? За те, щоб нашу землю заселяли євреї?" - сказав чоловік.
Єврейська громада звернулася до поліції Києва із заявою про вчинення кримінального правопорушення за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
Як згодом повідомили в поліції столиці, правоохоронці затримали чоловіка і за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження.
Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили, що зловмисником виявився 35-річний мешканець Київщини.
За вчинок йому загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 5 років ув'язнення.
Довідково: ханукія - світильник, який запалюють протягом восьми днів Хануки. Це одне з важливих свят юдейської традиції, яке святкують євреї по всьому світу. Цьогоріч Ханука тривала з вечора 7 грудня до вечора 15 грудня.
- 7 грудня у Чернівцях на Театральній площі урочисто запалили першу ханукальну свічку на честь єврейського свята Хануки.
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