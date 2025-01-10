Група підлітків перекрила рух авто в середмісті Києва під російську музику: поліція встановила їхні особи
У Києві група підлітків перекрила рух транспорту в центрі міста під російську музику. Поліція вже встановила їхні особи та проводить розслідування.
Відео поширила низка Telegram-каналів, серед яких Obozrevatel.ua.
На відео видно, як підлітки на автомобілях, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів, підрізали інші машини і розкидали гроші.
Наразі правоохоронці встановили особи всіх учасників інциденту. Ювенальні поліцейські проводять з ними та їхніми батьками бесіди.
"Один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік", - додали у Поліції Києва.
Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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