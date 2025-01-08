Вихваляв окупантів і 2,5 року переховувався в монастирях УПЦ МП: затримано інтернет-провокатора з Черкас

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни публікував в іnstagram пости на підтримку окупантів.

"У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України. Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед рашистами", - розповіли в Службі безпеки.

У відомстві зазначили, що у липні 2022 року зловмисник отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Втім за добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися в місцевому жіночому монастирі УПЦ МП.

Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької області, де так само ховався у храмах УПЦ МП, де в обмін на укриття працював різноробом.

"За наявними даними, з Буковини зловмисник готувався втекти до сусідньої країни ЄС. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти маршрути нелегального перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали його поблизу чоловічого монастиря УПЦ МП на Буковині, де він переховувався і планував нелегальний перетин кордону.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.