Молдова працевлаштувала 1598 українських біженців

Про це повідомляє TV8.md.

За інформацією видання, наразі у Молдові офіційно знайшли роботу 1598 українських біженців. Серед них переважна більшість — жінки (1060, тоді як чоловіків — 538).

Більшість українців, які змогли працевлаштуватися, працюють у Кишиневі — 1225 людей. Ще 94 біженці знайшли роботу в Бєльцях, а 60 — у Гагаузії.

Громадяни України обіймають різноманітні посади, включаючи програмістів, інженерів, швачок, продавців, кухарів, лікарів та медсестер. Також українці працюють у сферах обслуговування та виробництва.

Станом на кінець 2024 року 105 роботодавців повідомили про наявність 1267 вакантних місць для українців. Протягом минулого року 539 біженців звернулися до територіальних підрозділів за підтримкою в працевлаштуванні.

Таким чином, як зазначили у виданні, Республіка Молдова продовжує підтримувати українців, надаючи їм можливості для отримання роботи в умовах війни в їхній країні.