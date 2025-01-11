Молдова працевлаштувала 1598 українських біженців
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Молдова спростила працевлаштування біженців. Офіційно роботу знайшли 1598 українців
Про це повідомляє TV8.md.
За інформацією видання, наразі у Молдові офіційно знайшли роботу 1598 українських біженців. Серед них переважна більшість — жінки (1060, тоді як чоловіків — 538).
Більшість українців, які змогли працевлаштуватися, працюють у Кишиневі — 1225 людей. Ще 94 біженці знайшли роботу в Бєльцях, а 60 — у Гагаузії.
Громадяни України обіймають різноманітні посади, включаючи програмістів, інженерів, швачок, продавців, кухарів, лікарів та медсестер. Також українці працюють у сферах обслуговування та виробництва.
Станом на кінець 2024 року 105 роботодавців повідомили про наявність 1267 вакантних місць для українців. Протягом минулого року 539 біженців звернулися до територіальних підрозділів за підтримкою в працевлаштуванні.
Таким чином, як зазначили у виданні, Республіка Молдова продовжує підтримувати українців, надаючи їм можливості для отримання роботи в умовах війни в їхній країні.
- 24 грудня МЗС України спростувало твердження статті El Pais про те, що Київ нібито вимагає припинення допомоги українським біженцям від ЄС і надання консульських послуг чоловікам призовного віку. У матеріалі йшлося: влада очікує, що це змусить громадян повертатися додому.
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