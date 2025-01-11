На фронті від початку доби відбулося 121 боєзіткнення, з них 56 – на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Росіяни протягом доби завдавали артилерійських обстрілів по населених пунктах Покровка Сумської області, а також Янжулівка та Блешня Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Куп'янському напрямку ворог протягом дня 13 разів намагався просунутися до українських позицій в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового, наразі точаться дев'ять боєзіткнень.

На Лиманському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. До цього часу на цьому напрямку тривають два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку в районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

На Торецькому напрямку загарбники п'ять разів атакували в районах Торецька та Диліївки. Українські захисники атаки відбили.

На Покровському напрямку 56 разів за сьогодні розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов'янка та Костянтинопольське, відбито 46 ворожих атак, ще 10 боєзіткнень продовжуються.

На Новопавлівському напрямку ворог п'ять разів атакував українські позиції поблизу Новосілки та Великої Новосілки, завдав авіаудару КАБами по Новополю.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення. Противник успіху не мав, зазначили в Генштабі.

На Курщині сьогодні Сили оборони відбивали 12 ворожих штурмів, три тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав три авіаудари по населених пунктах області та позиціях українських оборонців, застосувавши чотири КАБи.

На інших напрямках особливих змін не відбулося. В Генштабі додали, що українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.