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Головна Світ Обіцяні Литвою БПЛА для України, які мали прибути наприкінці 2024 року, досі лежать на складах: влада звинувачує бюрократію

Обіцяні Литвою БПЛА для України, які мали прибути наприкінці 2024 року, досі лежать на складах: влада звинувачує бюрократію

Марія Науменко
11 січня, 2025 субота
16:12
Світ Литва прапор

Дрони, які Литва обіцяла Україні до кінця 2024 року, досі лежать на литовських складах. Влада пояснює затримку бюрократичними труднощами

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Томаш Мілашаускас, голова компанії RSI Europe, зазначив, що безпілотники були готова до відправки ще у жовтні та листопаді минулого року.

"Ми знаємо, що доставили безпілотники, деякі в жовтні, деякі в листопаді, і ми не знаємо, що безпілотники ще не прибули в Україну", - пояснив він.

Крім того, у компанії стверджують, що досі не отримали запиту на навчання українських військових використанню БПЛА. Інші постачальники також підтвердили, що не мають інформації про відправку техніки.

Лауринас Кащюнас, колишній міністр національної оборони Литви, пояснив, що доставка БПЛА може затягнутися через шість основних етапів, включаючи передачу комплектуючих уряду та фінальні рішення про відправлення. 

"Бюрократія така, що є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має прийняти рішення про передачу Україні, а потім це має бути відправлено в Україну. Це означає, що ви повинні пройти кожен крок якомога швидше", - зауважив Кащюнас.

Гедрімас Єглінскас, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, наголосив на важливості швидкого постачання зброї Україні. Він закликав до перегляду чинної системи, щоб запобігти подібним затримкам у майбутньому. 

"Коли ми говоримо про безпілотники, які є новими технологіями, закупленими за останніми стандартами та алгоритмами тестування, суть полягає в тому, що вони повинні якомога швидше опинитися в руках користувачів - українських військових", - підкреслив він.

Міністерство національної оборони Литви наразі запевняє, що поставки БПЛА розпочнуться найближчим часом. Уряд вже вніс зміни до процедури передачі державного майна, що має спростити і пришвидшити цей процес.

  • У грудні 2024 року в Міноборони України анонсували майбутні навчання 30 українських інструкторів з базового загального військового вишколу у межах програми НАТО, що пройдуть навчання у Литві у 2025 році.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
Литва
Війна з Росією
безпілотник
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підтримка України
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