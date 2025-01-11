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Ексклюзив

Є три фундаментальні моменти щодо можливих комунікацій Путіна з Вашингтоном, - російський опозиційний експерт Морозов

Ірена Моляр
11 січня, 2025 субота
18:40
Війна з Росією Путін

Олександр Морозов, відомий публіцист, політичний аналітик, який перебуває у Празі, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що Трамп має побудувати нову переговорну коаліцію, якщо він реально хоче завершити цю війну за 100 днів або хоча б за 24 місяці

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є три фундаментальні моменти того, що стосується Путіна та можливих комунікацій з Вашингтоном. Перший – нема ніякої конструкції завершення війни ні в однієї, ні в іншої сторони. Навіть нема концепції припинення вогню. І це обговорювалося неодноразово, багато експертів про це писали. Навіть в російському підкремльовському Forbes була дуже гарна стаття Володимира Фролова, в якій він чітко показує, що конструкції закінчення війни немає", - зазначив Олександр Морозов.

На його думку, другий момент – Путін чітко показує, що він збирається вести війну до тих цілей, які собі позначив. Ми не бачили й не чули з його боку чи його спікерів  який-небудь натяк на переговорний компроміс. Зазвичай кажуть, що мають бути сигнали або якісь інтелектуали повинні виступити з пропозицією, що "давайте якось так, можливо, вийдемо зі становища", але нічого цього немає.

"Третій момент полягає в наступному – Трамп про себе думає, що він є посередником у можливому врегулюванні. А для Кремля Трамп є стороною війни, і це фундаментальний момент. Тому Дональд Трамп приїде говорити з Путіним, припустимо, вже тепер не в Гельсінкі, бо Гельсінкі за цей час перестали бути нейтральною стороною і вже в НАТО, а приїде, припустимо, в Австрію. І розмова буде будуватися наступним чином: "Володимире, давайте закінчимо війну". І відповідь така:"Так, звичайно, Дональд, давайте закінчимо. Припиняйте фінансувати Україну і війна негайно закінчиться". Ось і все. Адже точки зору Кремля – сама американська адміністрація є джерелом війни", - прокоментував політичний аналітик.

За його словами, якщо Трамп реально б захотів завершити цю війну за 100 днів або хоча б за 24 місяці, то він має побудувати нову переговорну коаліцію.

"Байден будував альянс за демократію з 60 чи 160 країнами, які готові далі брати участь у глобальному розвитку демократії й водночас вони ж підтримують Україну в глобальному альянсі. А Трампа чекає будівництво переговорного альянсу, в якому він буде за спиною, а реальними ініціаторами будуть – Індія, наприклад, Саудівська Аравія, Австрія, яка доєдналася до них в якості миротворчої європейської сили. І ось цей альянс намагатиметься пропонувати якійсь переговорний процес. Це Путін може прийняти", - резюмував Морозов.

 

 

  • 7 січня, Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
  • Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог має завдання завершити війну протягом 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа.
  • 10 січня у Reuters повідомили, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

 

Теги:
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Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
Індія
Австрія
Саудівська Аравія
Джо Байден
Дональд Трамп
НАТО
США
переговори з РФ
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