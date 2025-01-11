Є три фундаментальні моменти щодо можливих комунікацій Путіна з Вашингтоном, - російський опозиційний експерт Морозов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є три фундаментальні моменти того, що стосується Путіна та можливих комунікацій з Вашингтоном. Перший – нема ніякої конструкції завершення війни ні в однієї, ні в іншої сторони. Навіть нема концепції припинення вогню. І це обговорювалося неодноразово, багато експертів про це писали. Навіть в російському підкремльовському Forbes була дуже гарна стаття Володимира Фролова, в якій він чітко показує, що конструкції закінчення війни немає", - зазначив Олександр Морозов.

На його думку, другий момент – Путін чітко показує, що він збирається вести війну до тих цілей, які собі позначив. Ми не бачили й не чули з його боку чи його спікерів який-небудь натяк на переговорний компроміс. Зазвичай кажуть, що мають бути сигнали або якісь інтелектуали повинні виступити з пропозицією, що "давайте якось так, можливо, вийдемо зі становища", але нічого цього немає.

"Третій момент полягає в наступному – Трамп про себе думає, що він є посередником у можливому врегулюванні. А для Кремля Трамп є стороною війни, і це фундаментальний момент. Тому Дональд Трамп приїде говорити з Путіним, припустимо, вже тепер не в Гельсінкі, бо Гельсінкі за цей час перестали бути нейтральною стороною і вже в НАТО, а приїде, припустимо, в Австрію. І розмова буде будуватися наступним чином: "Володимире, давайте закінчимо війну". І відповідь така:"Так, звичайно, Дональд, давайте закінчимо. Припиняйте фінансувати Україну і війна негайно закінчиться". Ось і все. Адже точки зору Кремля – сама американська адміністрація є джерелом війни", - прокоментував політичний аналітик.

За його словами, якщо Трамп реально б захотів завершити цю війну за 100 днів або хоча б за 24 місяці, то він має побудувати нову переговорну коаліцію.

"Байден будував альянс за демократію з 60 чи 160 країнами, які готові далі брати участь у глобальному розвитку демократії й водночас вони ж підтримують Україну в глобальному альянсі. А Трампа чекає будівництво переговорного альянсу, в якому він буде за спиною, а реальними ініціаторами будуть – Індія, наприклад, Саудівська Аравія, Австрія, яка доєдналася до них в якості миротворчої європейської сили. І ось цей альянс намагатиметься пропонувати якійсь переговорний процес. Це Путін може прийняти", - резюмував Морозов.