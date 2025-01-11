"Вкрали корейців": пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику через солдатів КНДР, яких взяли в полон
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва занепокоєна, що українські воїни змогли взяти у полон солдатів з КНДР, які воюють на боці терористичної РФ
Істерику Ольга Скабєєва влаштувала у Telegram.
За її словами, ЗСУ нібито вкрали корейців.
"Загалом, звичайно, залізна логіка. ЗСУ увірвалися на територію Росії, воюють у Курській області знайшли там (якщо правда) і вкрали корейців, тепер кричать: "КНДР воює з Україною". Придурки. А що Україна робить у Курській області? І навіщо краде людей?", - пише російська пропагандистка.
Полонений військовий КНДР. Ілюстрація
- 11 січня Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ.
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