"Вкрали корейців": пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику через солдатів КНДР, яких взяли в полон

Істерику Ольга Скабєєва влаштувала у Telegram.

За її словами, ЗСУ нібито вкрали корейців.

"Загалом, звичайно, залізна логіка. ЗСУ увірвалися на територію Росії, воюють у Курській області знайшли там (якщо правда) і вкрали корейців, тепер кричать: "КНДР воює з Україною". Придурки. А що Україна робить у Курській області? І навіщо краде людей?", - пише російська пропагандистка.



Полонений військовий КНДР. Ілюстрація