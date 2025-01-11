Вучич заявив, що Азербайджан призупинив поставки газу до Сербії
У суботу, 11 січня, президент Сербії Александар Вучич повідомив про призупинення поставок газу з Азербайджану на невизначений термін
Про це повідомляє Tanjug.
За словами Вучича, призупинення постачання стало наслідком форс-мажорних обставин, які виникли в Азербайджані.
"Я отримав інформацію від наших азербайджанських братів і друзів, що через форс-мажорні обставини і проблеми, які у них виникли, ми на сьогодні не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які надходили щодня", – зазначив він.
Вучич підкреслив, що наразі невідомо, коли відновляться поставки газу, і це призведе до витрачання сербських запасів. Він висловив сподівання, що постачання може відновитися протягом найближчих місяців.
- Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
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