Вучич заявив, що Азербайджан призупинив поставки газу до Сербії

Про це повідомляє Tanjug.

За словами Вучича, призупинення постачання стало наслідком форс-мажорних обставин, які виникли в Азербайджані.

"Я отримав інформацію від наших азербайджанських братів і друзів, що через форс-мажорні обставини і проблеми, які у них виникли, ми на сьогодні не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які надходили щодня", – зазначив він.

Вучич підкреслив, що наразі невідомо, коли відновляться поставки газу, і це призведе до витрачання сербських запасів. Він висловив сподівання, що постачання може відновитися протягом найближчих місяців.