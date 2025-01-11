"Шахтар" запропонував 6 млн євро за 19-річного футболіста збірної Уругваю

Про це повідомляє журналіст Carve Deportiva Раміро Сорія.

За інформацією джерела, "Шахтар" запропонував "Пеньяролю" 6 млн євро за трансфер 19-річного уругвайця Хуана Родрігеса. У потенційну угоду також хочуть включити відсоток від суми наступного продажу футболіста.

Центрбек минулий рік провів в оренді за "Бостон Рівер". На рахунку 19-річного футболіста 24 матчі, але без результативних дій.