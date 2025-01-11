"Шахтар" запропонував 6 млн євро за 19-річного футболіста збірної Уругваю
Донецький "Шахтар" цікавиться захисником уругвайського "Пеньяроля" Хуаном Родрігесом
Про це повідомляє журналіст Carve Deportiva Раміро Сорія.
За інформацією джерела, "Шахтар" запропонував "Пеньяролю" 6 млн євро за трансфер 19-річного уругвайця Хуана Родрігеса. У потенційну угоду також хочуть включити відсоток від суми наступного продажу футболіста.
Центрбек минулий рік провів в оренді за "Бостон Рівер". На рахунку 19-річного футболіста 24 матчі, але без результативних дій.
- У червні Хуан Родрігес дебютував за збірну Уругваю у товариській грі проти Коста-Рики (0:0).
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