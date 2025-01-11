"Сказав, що буде битись": Туркі Аль аш-Шейх розповів, що йому пообіцяв Усик
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх поділився інформацією щодо майбутнього Олександра Усика
Про це Туркі Аль аш-Шейх повідомив в інтерв’ю Карлу Фрочу.
Очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг вважає, що Даніель Дюбуа заслужив знову побитись з Олександром Усиком.
"Востаннє, коли я бачив Усика, він сказав мені, що ще буде битися, але рішення ухвалить після лютневих боїв. Він сказав мені, що буде битися. Сказав, що хоче провести ще принаймні 1 або 2 бої ", – сказав Туркі.
- 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
- Після бою чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Даніель Дюбуа кинув виклик Усику.
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