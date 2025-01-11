"Сказав, що буде битись": Туркі Аль аш-Шейх розповів, що йому пообіцяв Усик

Про це Туркі Аль аш-Шейх повідомив в інтерв’ю Карлу Фрочу.

Очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг вважає, що Даніель Дюбуа заслужив знову побитись з Олександром Усиком.

"Востаннє, коли я бачив Усика, він сказав мені, що ще буде битися, але рішення ухвалить після лютневих боїв. Він сказав мені, що буде битися. Сказав, що хоче провести ще принаймні 1 або 2 бої ", – сказав Туркі.