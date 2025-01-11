Німеччина створює дивізію тероборони: з якою метою

Про це пише DW із посиланням на агенцію dpa.

У виданні нагадали, що у квітні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив нову структуру Бундесверу. За його словами, вона необхідна для посилення обороноздатності країни і, зокрема, передбачає реорганізацію й розширення територіальних резервів.

Наразі до них входять чотири полки територіальної оборони, у яких служать винятково резервісти. Вони підпорядковуються командуванню в конкретному регіоні Німеччини.

Згідно з новими планами, Бундесвер сформує шість полків тероборони загальною чисельністю приблизно 6 000 осіб у Баварії, Берліні, Гессені, Нижній Саксонії, Мекленбурзі – Передній Померанії та Північному Рейні – Вестфалії. Їх об'єднають у нову дивізію територіальної оборони, де служитимуть як резервісти, так і чинні військовослужбовці.

З 1 квітня Сили територіальної оборони підпорядкують безпосередньо Сухопутним військам. Зараз у їхньому складі всього три дивізії: дві танкові (1-ша і 10-та), а також дивізія сил швидкого реагування. У кожній служать близько 20 тисяч осіб. Нова дивізія територіальної оборони стане четвертою.

Які завдання стоятимуть перед дивізією?

Завданням нового з'єднання стане захист критичних об'єктів усередині Німеччини, як-от портів, залізничних об'єктів, пунктів перевалки вантажів, трубопроводів, доріг, мостів, транспортних розв'язок і цифрової інфраструктури.

У мирний час дивізію територіальної оборони зможуть задіювати для надання допомоги у разі аварій, терактів або пандемії.

Зазначається, що план зі створення дивізії тероборони також ґрунтується на припущенні, що три інші дивізії Сухопутних військ можуть за потреби перекинути на східний фланг НАТО, наприклад, до Польщі, Литви або Естонії, для стримування або відбиття військової агресії. Тоді Німеччині потрібен буде надійний захист у тилу.