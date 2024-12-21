"Якщо Путін нападе, ми повинні бути в змозі вести війну": очільник міноборони Німеччини Пісторіус закликав збільшити витрати на оборону

Про це повідомляє Der Spiegel.

"З 2028 року нам потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 млрд, ймовірно, 90 млрд євро на рік, щоб відповідати вимогам, які ми маємо у зв'язку з підвищеною безпековою ситуацією, - наголосив Пісторіус. - Якщо Путін нападе, ми повинні бути в змозі вести війну".

Він також зазначив, що необхідно реформувати боргове гальмо, щоб фінансувати значні витрати на оборону. На його переконання, дотримання цього правила у нинішній ситуації є політично неправильним.

За словами Пісторіуса, такі обмеження можуть зашкодити здатності держави реагувати на виклики, зокрема загрожувати соціальному забезпеченню та підвищувати ризики для зростання екстремістських партій.

Крім того, Пісторіус виступив проти створення нового спеціального фонду для бундесверу. На його думку, хоча деякі кошти можуть бути використані для закупівлі нової техніки, довгострокове обслуговування та технічна підтримка не можуть покриватися з окремого фонду.