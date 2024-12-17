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Пісторіус заявив, що Німеччина відіграватиме "певну роль" в ухваленні можливої мирної угоди між Україною та РФ

Світлана Кравченко
17 грудня, 2024 вiвторок
08:42
Світ Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що його країна може відігравати певну роль у забезпеченні потенційної мирної угоди між Росією та Україною, проте наразі невідомо, у якому форматі це відбуватиметься

Зміст

Про це він сказав журналістам у Берліні, пише Reuters.

Пісторіус наголосив, що остаточне рішення про розміщення військ в Україну ще зарано ухвалювати, адже досі немає ані переговорів, ані припинення вогню.

Проте він зауважив: якщо таке припинення вогню почнеться, то ООН, НАТО і ЄС мають обговорити забезпечення перемир’я: 

"Очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відігравала б тут певну роль", - зазначив очільник міноборони ФРН.

Якою саме може бути ця роль, Пісторіус не уточнив. За його словами, це залежатиме від умов припинення вогню й мандату миротворчих сил, який мають прийняти як Україна, так і Росія.

  • Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що влада передусім зацікавлена в обороні власної території, тому про відправлення військ в Україну не йдеться.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Німеччина
Війна з Росією
переговори з РФ
Світ про Україну
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