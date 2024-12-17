Пісторіус заявив, що Німеччина відіграватиме "певну роль" в ухваленні можливої мирної угоди між Україною та РФ

Про це він сказав журналістам у Берліні, пише Reuters.

Пісторіус наголосив, що остаточне рішення про розміщення військ в Україну ще зарано ухвалювати, адже досі немає ані переговорів, ані припинення вогню.

Проте він зауважив: якщо таке припинення вогню почнеться, то ООН, НАТО і ЄС мають обговорити забезпечення перемир’я:

"Очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відігравала б тут певну роль", - зазначив очільник міноборони ФРН.

Якою саме може бути ця роль, Пісторіус не уточнив. За його словами, це залежатиме від умов припинення вогню й мандату миротворчих сил, який мають прийняти як Україна, так і Росія.