У Гришиному біля Покровська росіяни вбили цивільного та поранили п'ятьох в області

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, зранку окупанти обстріляли Гришине Покровської громади, внаслідок чого загинув 78-річний чоловік. Крім того, у Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.

У Білицькому Добропільської громади через російські атаки 4 людини дістали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.

До того ж одна людина отримала поранення у Костянтинівці.