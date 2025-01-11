У Гришиному біля Покровська росіяни вбили цивільного та поранили п'ятьох в області
Російські окупаційні війська протягом 11 січня атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, п'ятеро людей отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, зранку окупанти обстріляли Гришине Покровської громади, внаслідок чого загинув 78-річний чоловік. Крім того, у Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.
У Білицькому Добропільської громади через російські атаки 4 людини дістали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.
До того ж одна людина отримала поранення у Костянтинівці.
- Російська окупаційна армія 10 січня обстріляла Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинула мирна мешканка, ще одна дістала поранення.
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