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РФ атакувала приватний сектор Покровська: є загибла

Юлія Юліна
10 січня, 2025 п'ятниця
19:58
Війна з Росією Покровськ

Російська окупаційна армія 10 січня обстріляла Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинула мирна мешканка, ще одна дістала поранення

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Про це "Суспільному" повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Від влучання боєприпасів у приватному секторі загинула жінка 73 років. Крім того, внаслідок обстрілу багатоквартирного житлового будинку дістала осколкове поранення 78-річна пенсіонерка. Її у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу", — розповіла вона.

За її словами, тип озброєння, яке застосувала Росія, ще не встановили.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме за фактом вчинення окупантами воєнного злочину.

  • За даними МВА, станом на 6 січня у Покровську Донецької області залишалися 7300 жителів. Темпи евакуації знизилися.

Теги:
Новини
Донеччина
окупанти
Покровськ
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