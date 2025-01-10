РФ атакувала приватний сектор Покровська: є загибла

Про це "Суспільному" повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Від влучання боєприпасів у приватному секторі загинула жінка 73 років. Крім того, внаслідок обстрілу багатоквартирного житлового будинку дістала осколкове поранення 78-річна пенсіонерка. Її у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу", — розповіла вона.

За її словами, тип озброєння, яке застосувала Росія, ще не встановили.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме за фактом вчинення окупантами воєнного злочину.