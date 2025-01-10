РФ атакувала приватний сектор Покровська: є загибла
Російська окупаційна армія 10 січня обстріляла Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинула мирна мешканка, ще одна дістала поранення
Про це "Суспільному" повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
"Від влучання боєприпасів у приватному секторі загинула жінка 73 років. Крім того, внаслідок обстрілу багатоквартирного житлового будинку дістала осколкове поранення 78-річна пенсіонерка. Її у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу", — розповіла вона.
За її словами, тип озброєння, яке застосувала Росія, ще не встановили.
Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме за фактом вчинення окупантами воєнного злочину.
За даними МВА, станом на 6 січня у Покровську Донецької області залишалися 7300 жителів. Темпи евакуації знизилися.
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