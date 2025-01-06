У Покровську досі залишаються понад 7 тис. цивільних, темпи евакуації сповільнилися, - МВА

Про це повідомив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі Суспільного.

"Безпекова ситуація у нас погіршується, бо гатять постійно останні тижні з артилерії, КАБи по погоді, FPV-дрони постійно - просто замучили. На зараз евакуація у нас трохи знизилась, від п'яти до 10 людей виїжджають за добу", – розповів він.

За словами Добряка, ще 10 днів тому в місті залишалися 7500 людей, сьогодні їхня кількість становить 7300.

Голова МВА зазначив, що російські обстріли дронами завдали значної шкоди комунальній техніці в місті, зокрема сміттєвозам і водовозкам. Такі атаки тривають уже 7 тижнів.

У Покровську залишилося лише кілька магазинів та аптек. Також працюють співробітники територіального центру, які намагаються переконати літніх людей виїхати з громади, повідомив начальник міської військової адміністрації. Комунальники продовжують вивозити сміття, функціонує ритуальна служба.

Очільник МВА розповів, що у деяких районах міста комунальники намагаються консервувати будівлі, де це можливо, але основна їхня діяльність зосереджена в Родинському та населених пунктах, де безпекова ситуація дає змогу працювати.

Добряк також зазначив, що шахти більше не діють, а працівники тепломережі власними силами облаштували дві котельні для обігріву лікарень.