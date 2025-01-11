Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Польський журналіст Сієрант оцінив шанси на перемогу кандидата у президенти Польщі Навроцького, який зробив резонансу заяву щодо України
Ексклюзив

Польський журналіст Сієрант оцінив шанси на перемогу кандидата у президенти Польщі Навроцького, який зробив резонансу заяву щодо України

Ірена Моляр
11 січня, 2025 субота
17:38
Світ Кароль Навроцький

Марек Сієрант, польський експерт, журналіст, вважає, що кандидати на посаду президента Польщі у виборчих перегонах матимуть невелику різницю за результатами голосування - приблизно у 5-7%

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, у кандидата на посаду президента Польщі Кароля Навроцького досить великі шанси на перемогу. Я дивлюся різні соціологічні опитування та політичні аналізи, але є одна тенденція, яку ще соціологія не показує. Розмовляючи з пересічними людьми, з моїх суб'єктивних спостережень виходить, що електорат партії "Громадська платформа" залишиться вдома, бо він дуже розчарований поведінкою тої правлячої влади, яка мала показати щось інноваційне та нове, але, на жаль, та влада того не показала", - прокоментував польський журналіст.

Також читайте: "Не дивіться на мене, як на хлопця зі спортзалу": Кандидат у президенти Польщі Навроцький відповів на появу присвяченого йому "гангстерського" компромату

За його словами, багато людей приховують свої політичні симпатії. Слід зазначити, що поляки люблять робити несподіванки, бо кілька разів у польському політикумі на екзит-полах оголошували когось одного, а наступного дня переможцем був зовсім інший.

"Рафал Тшасковський (кандидат на посаду президента Польщі, - ред.) зробив багато помилок, звісно, Кароль Навроцький також, тому побачимо, що буде. На мою думку, вони у передвиборчих перегонах будуть йти з невеликою різницею по відсотках. Є попередні аналізи, в яких показують співвідношення 37% до 30% на користь Навроцького, але різниця у 5-7% це небагато. До кінця кампанії залишається недовго, побачимо, які помилки будуть зі сторони обох кандидатів. На мою думку, обидва кандидати йдуть рівно, як кажуть, "лоб в лоб", - резюмував Марек Сієрант.

 

  • 9 січня кандидат у президенти Польщі від опозиційної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до Ярослава Качинського, лідера партії "Право і справедливість", від якої балотується Навроцький. "Ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Пам’ятаєте, який президент найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше проти? Вам не соромно?" – написав він у соцмережі X.
  • Перший тур президентських виборів в Польщі відбудеться 18 травня.

 

 
Теги:
Відео
Новини
Польща
вибори президента
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+0.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.26
    Купівля 42.26
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 січня
18:55
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила дрони по території України: ситуація ввечері 11 січня
18:51
У Києві землю ботанічного саду Гришка передали під житлову забудову: як реагує цивільна та військова міська влада
18:40
Залізничний вокзал у Страсбурзі
На залізничному вокзалі у Страсбурзі потяг зійшов з рейок та врізався в інший: є постраждалі
18:40
Ексклюзив
Путін
Є три фундаментальні моменти щодо можливих комунікацій Путіна з Вашингтоном, - російський опозиційний експерт Морозов
18:31
Володимир Кара-Мурза
Звільнення усіх російських політв'язнів слід включити до імовірної угоди між Україною та РФ: пропозиція опозиціонера Кара-Мурзи
18:02
OPINION
Василь Пехньо
Навіщо Трампу Гренландія?
17:49
У Києві поліція затримала 23-річного чоловіка, який намагався підпалити прапорці загиблим військовим
17:42
У Татарстані під час повітряної тривоги на одному з найбільших НПЗ "ТАНЕКО" відбувається евакуація співробітників
17:30
Ексклюзив
Військову підтримку України з боку США буде продовжено, - дипломат Брайза
17:14
"Судовий контроль з Тетяною Шустровою": як за рік просунулась судова реформа в Україні
17:12
Данія
Данія повідомила Трампу про готовність обговорення будь-яких його запитів щодо Гренландії, окрім приєднання до США, - Axios
17:03
У Гришиному біля Покровська росіяни вбили цивільного та поранили п'ятьох в області
17:00
Огляд
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко може побитись з росіянином, а "Реал" готовий позбутись Луніна: головні новини українського спорту за тиждень
16:47
Молдова
Молдова працевлаштувала 1598 українських біженців
16:40
Огляд
ракета "Трембіта"
Москва під прицілом: що таке ракета "Трембіта" і чи зможе Україна створити найдешевший далекобійний снаряд у світі
16:37
Ексклюзив
нафта танкер
Удар по тіньовому танкерному флоту РФ: економіст Пендзин про новий санкційний пакет
16:28
війна з РФ, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 121 боєзіткнення, з них 56 – на Покровському напрямку
16:12
Литва прапор
Обіцяні Литвою БПЛА для України, які мали прибути наприкінці 2024 року, досі лежать на складах: влада звинувачує бюрократію
16:08
зниклі безвісти
Влітку 2024 року Росія вивезла понад 3 тис. дітей з ТОТ Херсонщини на "перевиховання"
16:03
OPINION
блог Сергій Таран
"Офіс простих рішень" Трампа припинив свою роботу, так і не відкрившись
16:01
Німеччина солдат армія
Німеччина створює дивізію тероборони: з якою метою
15:39
Ексклюзив
Без людей, сил та засобів нам ніяк не втримати Курахове, - майор запасу НГУ Гетьман
15:29
Оновлено
До Києва привезли полонених на Курщині двох бійців КНДР: що відомо
15:21
зима, мороз
У Великій Британії вперше за 15 років температура повітря знизилась до -18,7°C
14:52
Володимир Зеленський
"Нашим завданням є зробити 2025 рік рекордним щодо виробництва дронів", – Зеленський
14:38
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Бабах сильний був". Поблизу білоруського Гомеля вибухнув "шахед"
14:38
зима_кіт
Прохолодно і практично без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
14:06
Ексклюзив
Дональд Трамп
Ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде у 2025 році, - російський опозиційний експерт Морозов
14:02
США Японія
На інавгурацію Трампа від Японії вирушить глава МЗС Івая, - Reuters
14:00
OPINION
блог Олександр Краєв
Полярності Трампа
13:58
терористи ХАМАС
ХАМАС погодився на компроміс з Ізраїлем, аби наблизитись до угоди про перемир'я, - ЗМІ
13:53
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
Трампу не надто важливі умови угоди між РФ та Україною щодо припинення війни, - дипломат Брайза
13:46
застосунок Дія
У Дії відновили доступ до свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені
13:27
ЗСУ
Відхід ЗСУ з Курщини спричинить наступ армії РФ на Україну із цього напрямку, - WP
13:23
Нестор Шуфрич
Суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження із СІЗО, - Гончаренко
13:04
На Одещині прикордонники затримали 11 чоловіків, які за 7-10 тисяч доларів хотіли втекти до Молдови
13:03
санкції проти Росії
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни в Україні, - ЗМІ
12:42
Таїсія Бабенко
"Боролась з раком понад рік": померла титулована українська футзалістка Таїсія Бабенко
12:35
Ексклюзив
На фото: військові
Питання Курахового залишається невирішеним: військовослужбовець Тимочко про дії росіян на напрямку
12:00
OPINION
Учімось жити й перемагати у звихнутому часі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV