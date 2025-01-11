Польський журналіст Сієрант оцінив шанси на перемогу кандидата у президенти Польщі Навроцького, який зробив резонансу заяву щодо України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, у кандидата на посаду президента Польщі Кароля Навроцького досить великі шанси на перемогу. Я дивлюся різні соціологічні опитування та політичні аналізи, але є одна тенденція, яку ще соціологія не показує. Розмовляючи з пересічними людьми, з моїх суб'єктивних спостережень виходить, що електорат партії "Громадська платформа" залишиться вдома, бо він дуже розчарований поведінкою тої правлячої влади, яка мала показати щось інноваційне та нове, але, на жаль, та влада того не показала", - прокоментував польський журналіст.

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За його словами, багато людей приховують свої політичні симпатії. Слід зазначити, що поляки люблять робити несподіванки, бо кілька разів у польському політикумі на екзит-полах оголошували когось одного, а наступного дня переможцем був зовсім інший.

"Рафал Тшасковський (кандидат на посаду президента Польщі, - ред.) зробив багато помилок, звісно, Кароль Навроцький також, тому побачимо, що буде. На мою думку, вони у передвиборчих перегонах будуть йти з невеликою різницею по відсотках. Є попередні аналізи, в яких показують співвідношення 37% до 30% на користь Навроцького, але різниця у 5-7% це небагато. До кінця кампанії залишається недовго, побачимо, які помилки будуть зі сторони обох кандидатів. На мою думку, обидва кандидати йдуть рівно, як кажуть, "лоб в лоб", - резюмував Марек Сієрант.