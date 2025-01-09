Кандидат у президенти Польщі Навроцький заявив, що наразі "не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО"
Кандидат у президенти Польщі від опозиційної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії
Про це він сказав в етері телеканалу Polsat News.
"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО – поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 000 своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", – сказав Навроцький.
Він також назвав "непотрібним трюком польської дипломатії" домовленість між міністрами закордонних справ України та Польщі Андрієм Сибігою та Радославом Сікорським щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.
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"Ми в Інституті національної пам'яті вже пережили з десяток потенційних проривів у цьому питанні, тому для мене ентузіазм очільника польської дипломатії був передчасним. Хочу чітко заявити, що Інститут національної пам'яті може підтримати зусилля уряду в питанні ексгумації на Волині. Хотілося б прориву, але його поки що немає", – додав Навроцький.
Він також заявив, що як президент Польщі "дасть зрозуміти українській стороні, що наші фінансові зусилля, зусилля громадян, військові зусилля, які допомогли Україні, хотіли б зустріти партнерське ставлення з українського боку і можливість поховати наших жінок і дітей".
- У листопаді міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга у Варшаві ухвалили спільну заяву, в якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії.
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