Очільники МЗС України та Польщі ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії

Про це повідомляє РАР.

У заяві йдеться, що найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами.

"Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, та заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих випадках". – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість "запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії".

"Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської трагедії. Наші міністри приступають до роботи над конкретикою. Сподіваюся, що цього разу перешкод більше не буде", – написав Туск у соцмережі Х.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відзначив, що обидві країни працюватимуть над практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями.