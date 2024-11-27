Очільники МЗС України та Польщі ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії
У вівторок, 26 листопада, міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга у Варшаві ухвалили спільну заяву, в якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії
Про це повідомляє РАР.
У заяві йдеться, що найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами.
"Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, та заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих випадках". – йдеться у повідомленні.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість "запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії".
"Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської трагедії. Наші міністри приступають до роботи над конкретикою. Сподіваюся, що цього разу перешкод більше не буде", – написав Туск у соцмережі Х.
Глава МЗС України Андрій Сибіга відзначив, що обидві країни працюватимуть над практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями.
- Наприкінці жовтня у МЗС Польщі заявили, що Варшава в першому переговорному розділі про членство України в ЄС планує порушити тему Волинської трагедії у відносинах з Києвом, зокрема, щодо проведення ексгумацій польських жертв.
- Голова МЗС Сибіга висловив готовність України обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії. Водночас очільник УІНП Антон Дробович заявив, що Український інститут національної памʼяті має намір включити роботи щодо пошуку та ексгумації останків жертв Волинської трагедії до плану заходів на 2025 рік. Проте там зазначали, що офіційних звернень від Польщі із проханням дозволити ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії не отримували.
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