Ексгумація жертв Волинської трагедії: Інститут нацпам’яті не отримував офіційних звернень від Польщі

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Я написав два тижні тому листа до польського Міністерства культури і Польського інституту національної пам’яті із запитом: де саме, в яких місцях вони потребують пошукових або ексгумаційних робіт", - зазначив Дробович.

Також він закликав польську сторону дотримуватись угоди 1994 року та згадав проблему вандалізму українських могил у Польщі, зокрема, братської могили воїнів УПА на горі Монастир, яка досі залишається зруйнованою.

"Це абсурдна ситуація, навіть польські політики не розуміють, чому законну могилу досі не відновлено", - додав Дробович.

За його словами, від офіційних польських інституцій конкретних запитів на ексгумацію поки що не було. Натомість на адресу Інституту нацпам’яті надійшов запит від польської громадянки, яка напряму звернулася до УІНП. Тож голова відомства повідомив, що попри відсутність офіційних звернень від польської сторони, вони внесуть цей запит у план роботи на 2025 рік.

Крім цього, Дробович зазначив, що Польща не виконала попередні домовленості з Україною, зокрема щодо створення робочої групи.

Він нагадав, що у 2022 році міністр культури і національної спадщини Польщі Пйотр Глінський і тодішній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підписали меморандум про створення робочої групи. За словами Дробовича, українська частина групи сформована, однак "від польської сторони немає жодних слідів активності".