"Не дивіться на мене, як на хлопця зі спортзалу": Кандидат в президенти Польщі Навроцький відповів на появу присвяченого йому "гангстерського" компромату

Депутати від урядової "Громадянської коаліції" вважають за потрібне щоб правоохоронні органи перевірили викладене в оприлюдненому досьє на Навроцького, де йдеться про нібито його зв'язки з криміналітетом із рідного політику Гданська. Своєю реакцією на таку вимогу кандидат в президенти поділився під зустрічі з виборцями у Любліні, передає Polska Agencja Prasowa.

"Не дивіться на мене - хоч я такий - як на виступ у спортзалі", - наголосив Навроцький.

Він зазначив, що є доктором гуманітарних наук, три роки працює очільником Інституту національної пам’яті та протягом багатьох років представляє польську державу, яка характеризується "нашою історичною вразливістю в усьому світі".

"Усе життя пов’язане з дуже конкретними темами, і з останнього тижня стало відомо, яка я насправді людина", – сказав Навроцький.

При цьому він розкритикував своїх політичних опонентів - безпосереднього конкурента у президентських перегонах, кандидата в президенти від "Громадянської коаліції", президента Варшави Рафала Тшасковського та керівника партії "Громадянська платформа", прем'єра Дональда Туска.

Зокрема, Навроцький сказав, що не довірив би Туску навіть доглядати за своїм хом'яком, а Тшасковський ("Рафал з ратуші") не до вподоби йому як варшавський міський голова.

Викладене у статті про його особисті зв'язки Навроцький також заперечує.

Компромат на Навроцького

На тижню, що минає, інформаційний портал Onet.pl опублікував фрагменти анонімного дослідження про минуле Навроцького, які нібито вказують на його тісні знайомства з представниками кримінального й неонацистського середовища. За даними Onet, цей звіт мав бути надісланий голові партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярославу Качинському ще до того, як той прийняв рішення про те, що саме Навроцький, а не хтось інший, балотуватиметься на президентських виборах за підтримки PiS.

Після того, як зчинився скандал, політики від "Громадянської коаліції" Міхал Щерба та Даріуш Йонський зібрали пресконференцію, на якій, детально обговорюючи інформацію, що міститься в доповіді про зв’язки Навроцького з криміналітетом, наголосили, що така особа не повинна займати посаду голови Інституту національної пам'яті або бути кандидатом у президенти, розповідає Polskie radio 24.

"У першому реченні звіту ми читаємо, що Кароль Навроцький знає Ольгерда Л. і Гжегожа Х. та інших неонацистів, дуже жорстоких злочинців з Гданська, і так на 70 сторінках. Серйозний партійний лідер після такого звіту виставив би за двері такого кандидата й не висував би в президенти. Однак Ярослав Качинський відкинув цей звіт і висунув таку кандидатуру", - сказав журналістам Йонський.

Згаданого Ольгерда Л. після публікації компромату на Навроцького вже затримала польська контррозвідка.

"Пана Навроцького ніхто не спонукав мати таких друзів. Саме пан Навроцький фотографувався з "Великим Бу", ходив з ним у кафе, запросив його в Інститут національної пам’яті, фотографувався з ним (....). Коли я бачу ці свастики, витатуйовані на їхніх руках, коли я бачу цих злочинців і розумію, чому вони сиділи у в’язниці, у мене волосся стає дибки від того, що людину, яка так тісно з ними пов’язана, PiS і Качинський висувають на посаду президента", - додав політик.

Також Йонський зі Щербою збираються дослідити, в яких пенітенціарних установах викладав раніше історик за фахом Навроцький (а така інформація у них також є) й перевірити чи не зберіг кандидат в президенти зв'язки із засудженими.

Як припустили гості програми Kolegium на польському суспільному телебаченні TVP, джерелом витоку компрометуючих даних на Навроцького міг бути хтось із верхівки PiS, хто теж хотів би балотуватися в президенти Польщі від цієї партії. Наприклад, експрем'єр Матеуш Моравецький.

Навроцький й Україна

В одному зі своїх попередніх інтерв'ю - вже на посаді очільника ІНП, але ще до висунення кандидатом в президенти - Навроцький назвав українську Галичину "Східною Малопольщею".

На початку 2024 року надіслав офіційного листа посольству України у Польщі, в якому спробував аргументувати, чому його відомство підтримало зупинку розслідування депортації українців урядом комуністичної Польщі під час проведення операції "Вісла". Документ цитував український правозахисний сайт "Ґрати", позаяк йому вдалося отримали пояснення Навроцького в своє розпорядження.

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"Рішення про проведення операції "Вісла" мало не репресивний, а превентивно-захисний характер, отже, не відповідають визначенню комуністичного злочину, бо не було застосування репресії", - стверджував Навроцький.

Теперішній кандидат у президенти Польщі від ПіС також наголошував, що не погоджується з інтерпретацією Об’єднання українців у Польщі, що операція "Вісла" була злочином проти людяності чи злочином геноциду, - бо не було "умисного вчинення дій, з конкретним наміром, що ведуть до знищення всієї або частини національної, етнічної, расової, політичної, релігійної чи ідеологічної групи", до того ж: "у низці письмових наказів, вказівок та інструкцій, адресованих солдатам і офіцерам Війська Польського (…) наказувалося ставитися до переселеного населення як до польських громадян, які підлягають захисту польської держави".

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При цьому Навроцький вважає геноцидом щодо поляків з боку українців Волинську трагедію.