Директор польського Інституту нацпам'яті назвав Галичину "Східною Малопольщею"
Очільник Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький назвав Галичину "Східною Малопольщею", коментуючи питання ексгумації жертв Волинської трагедії
На це звернув увагу народний депутат та колишній голова українського Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович.
За його словами, таким терміном Галичину іменували тільки у 1922-1939 роках, а причина його запровадження тоді "була виключно політичною".
"Таким чином українську Галичину вписували в загально польський наратив, витирали її українськість. Звісно робили це не лише найменуванням, але системною політикою полонізації освіти, культури, соціальної підтримки польських переселенців", - написав В’ятрович.
Він також вважає, що використання терміну "Східна Малопольща" - це "не про вшанування памʼяті за загиблими тут поляками, а про жаль за втраченим територіями, які так і не стали польськими".
Зазначимо, що у своєму дописі В'ятрович посилається на видання wPolityce, яке цитує слова Навроцького.
Як йдеться у матеріалі, очільник польського Інституту нацпам’яті прокоментував рішення українських колег про початок ексгумації жертв Волинської трагедії та заявив, що це рішення нібито не стосується тих заяв, які подала Україні його інституція.
За його словами, польська сторона "готова до домовленостей", проте Навроцький підкреслив, що "не український Інститут нацпам’яті є компетентним приймати рішення з цього приводу". Після цього він висловив сподівання на те, що розглянуть і заяви від його інституту, вживши словосполучення "Східна Малопольща".
"Тому ми чекаємо на позитивний розгляд наших заяв українською владою, щоб ми могли розпочати роботи з пошуку та ексгумації жертв геноциду на Волині та Східній Малопольщі. Ми готові до цього в будь-який час", – зазначив він.
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Голова українського Інституту національної памʼяті Антон Дробович повідомляв, що УІНП має намір включити роботи щодо пошуку та ексгумації останків жертв Волинської трагедії до плану заходів на 2025 рік.
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