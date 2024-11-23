Тшасковський переміг Сікорського на праймериз "Громадянської коаліції": він стане кандидатом у президенти Польщі

Про це повідомляє PAP.

Його опонент, очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, набрав 25,25% голосів.

Результати голосування, що відбулося в п'ятницю, 22 листопада, були оголошені прем'єр-міністром Дональдом Туском у суботу, 23 листопада, на Національній раді "Громадянської платформи".

За словами Туска, у праймериз узяли участь 22 126 виборців.

Голосування тривало з 08:00 до 24:00 в п'ятницю. Право голосу мали понад 25 тисяч членів партій, що входять до складу КО: "Громадянська платформа", "Новочесна", "Зелені" та "Польська ініціатива".