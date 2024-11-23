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Тшасковський переміг Сікорського на праймериз "Громадянської коаліції": він стане кандидатом у президенти Польщі

Марія Науменко
23 листопада, 2024 субота
16:09
Світ Рафал Тшасковський

Рафал Тшасковський переміг на праймериз "Громадянської коаліції" (КО), отримавши 74,75% голосів і ставши офіційним кандидатом від цієї партії на президентських виборах у Польщі

Зміст

Про це повідомляє PAP.

Його опонент, очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, набрав 25,25% голосів. 

Результати голосування, що відбулося в п'ятницю, 22 листопада, були оголошені прем'єр-міністром Дональдом Туском у суботу, 23 листопада, на Національній раді "Громадянської платформи".

За словами Туска, у праймериз узяли участь 22 126 виборців. 

Голосування тривало з 08:00 до 24:00 в п'ятницю. Право голосу мали понад 25 тисяч членів партій, що входять до складу КО: "Громадянська платформа", "Новочесна", "Зелені" та "Польська ініціатива".

  • 9 листопада Національна рада "Громадянської платформи" (ГП) Польщі ухвалила рішення провести внутрішньопартійні праймериз для визначення єдиного кандидата від партії на президентських виборах.

     

Теги:
Новини
Польща
вибори
політика
вибори президента
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