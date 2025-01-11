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OPINION

"Офіс простих рішень" Трампа припинив свою роботу, так і не відкрившись

Сергій Таран
11 січня, 2025 субота
16:03
Погляд блог Сергій Таран

Трамп вже розуміє, що швидкі рішення щодо російсько-української війни неможливі

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І тому спецпредставник Келлог переніс візит до Києва. Неможливі рішення не лише через позицію Путіна чи України, а й через те, що вони залежать від інших стратегічних питань — бачення Трампом подальших відносин з ЄС, Китаєм та блоком НАТО.

Дуже складною темою стає тема американо-європейських відносин. Поки заяви наближеного до Трампа Маска лише псують відносини майбутньої адміністрації Білого дому з європейськими елітами. А саме на європейців Трамп покладає величезну частину відповідальності за підтримку України та можливого миру. 

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Китай залишається головним зовнішньополітичним викликом для США у риториці Трампа. Але саме Китай може повпливати, або не повпливати на бажання Путіна серйозно заговорити про мир. Щобільше, невідомо що Пекін може попросити у Трампа у відповідь на вплив/не вплив на позицію Кремля.

Відносини між НАТО та США теж залишаються незрозумілими. Трамп обіцяв змусити членів НАТО платити більше за свою безпеку, інакше, за його словами, США можуть залишити Північноатлантичний альянс. Наскільки серйозні погрози Трампа і чи справді НАТО стане у результаті сильнішим — поки незрозуміло, а без розуміння майбутнього НАТО важко говорити про безпеку у Європі та, зокрема, умови припинення російсько-української війни. 

Нарешті залишається незрозумілим блок внутрішньої американської політики (тарифи на європейські та китайські товари, бачення енергетичної політики, яка, зокрема, може змінити світову ціну на нафту та постачання енергоносіїв у Європу).

У підсумку, не маючи поки чітких відповідей, "офіс простих рішень" Трампа припинив свою роботу, так і не відкрившись. Але якісь рішення будуть потрібні, бо Трамп надто багато обіцяв зупинити російсько-українську війну. Тому у Трампа запрацює офіс складних рішень. І вони будуть, як мінімум, реалістичніші.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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політика
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
Ілон Маск
НАТО
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