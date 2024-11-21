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У музеях Ватикану запрацювали вісім україномовних аудіогідів

Катерина Ганжа
21 листопада, 2024 четвер
20:03
Світ

У музеях Ватикану з’явилося вісім україномовних аудіогідів. У відкритті взяла участь перша леді України Олена Зеленська

Зміст

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Повідомляється, що ці аудіогіди є унікальними. Загалом записано 19 годин тексту, який озвучили відомі українці. Серед них – артисти, телеведучі, спортсмени та посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Роботи з озвучування були непростими – переривалися повітряними тривогами та відключенням електроенергії в Києві. Між розповідями про вічні цінності, про художників та мистецтво артистам і звукорежисерам доводилося бігти до бомбосховища. Страшний контраст, у якому зараз живе Україна", – розповіла перша леді.

Варто зазначити, що загалом у 50 країнах світу вже працюють 93 аудіогіди. Олена Зеленська запевнила, що цей проєкт триватиме.

"Для наших співвітчизників, які опинилися за кордоном на непростому шляху. І для самої нашої мови, адже вона має право звучати й бути почутою. Дякую всім, хто хоче почути й чує Україну. Дякую Ватикану, нашому Посольству, яке довго над цим працювало, і всім причетним. Нехай мистецтво, історія, культура, духовність звучать", – наголосила дружина президента.

Також перша леді передала добірку книг до бібліотеки Ватикану. Вони сформують українську книжкову поличку, яка допоможе глибше зрозуміти українську історію та сучасність.

  • У найбільшому археологічному музеї Кіпру запрацював український аудіогід. 
Теги:
Новини
Культура
Ватикан
Олена Зеленська
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