У найбільшому археологічному музеї Кіпру запрацював український аудіогід

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Зазначається, що це вже 70 український аудіогід, запушений у межах ініціативи першої леді України. Загалом такі аудіогіди працюють вже у 43 країнах світу.

Зеленська в онлайн-режимі взяла учать у спільний культурній події із Кіпром. Вона подякувала першій леді Кіпру Філіппі Карсері, міністру культури країни, представникам музею та українського посольства за можливість впровадити аудіогід.

"Культуру й цивілізацію народів перемогти неможливо. І унікальний античний спадок Кіпру, який за тисячоліття пережив усі ворожі навали, цьому доказ. Тепер пам’ятки Кіпру розповідатимуть про це українською", - наголосила Зеленська.

Довідково. Кіпрський музей - найстаріший і найбільший археологічний музей на Кіпрі. У ньому зберігаються артефакти, виявлені під час численних розкопок на острові. У музеї можна побачити найширшу у світі колекцію кіпрських старожитностей.

Що відомо про україномовні аудіогіди у найбільших музеях світу

У вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Вона висловила сподівання, що незабаром українці зможуть слухати екскурсії у музеях світу українською мовою

У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії україномовний аудіогід.

Окремою важливою домовленістю є готовність британських партнерів поширювати практику запровадження аудіогідів українською в інших музеях та історичних королівських палацах.

У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія). Це був вже 23 український аудіогід в межах ініціативи.

12 травня проєкт україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції. Крім того, у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії підписано меморандум щодо запуску аудіоекскурсій українською мовою. Таким чином, загальна кількість україномовних аудіогідів у межах проєкту першої леді зросла до 63.

21 червня стало відомо, що аудіогід українською запустили в Ізраїлі у Меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем". Перша леді вказала, що кожен із таких гідів не лише про зручність для туристів.

"Він про те, що українська мова посідає почесне місце в переліку основних світових мов, якими говорять найпотужніші культурні пам’ятки. Про те, що наша мова звучить усе голосніше, нагадуючи світу про народ, який просто зараз бореться за своє право на існування", - наголосила Зеленська.

Пізніше в Азербайджанському національному музеї мистецтв у Баку також впровадили україномовний аудіогід. Його першими користувачами стали діти наших військових, що приїхали до країни на оздоровлення та реабілітацію