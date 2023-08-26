В Азербайджані у національному музеї мистецтв впровадили український аудіогід

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у telegram.

"Прийти в музей, не думаючи, чи застане тебе тут повітряна тривога - для дітей в Україні це зараз розкіш. Тому так тішать ці світлини: на них діти наших захисників, що приїхали до Азербайджану на оздоровлення та реабілітацію. Символічно вони стали першими користувачами українського аудіогіда, який ми запустили нещодавно в Азербайджанському національному музеї мистецтв", - написала вона.

Таким чином в Азербайджані вже є три українські аудіогіди: їх впровадили також в Азербайджанському національному музеї килима (три роки тому) та історико-художньому заповіднику "Гобустан" (рік тому). Останній входить до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

За словами першої леді, над аудіоекскурсіями українською мовою працювали посольство України в Азербайджанській Республіці спільно з Українським центром. Гід мовить голосом українського співака Олексія Сагаловського.

Зазначається, що музей входить у трійку лідерів за кількістю відвідувачів і налічує понад 18 тисяч експонатів різного періоду. Вони відображають стилі західного та східного мистецтва.