В Азербайджані у національному музеї мистецтв впровадили український аудіогід
У Азербайджанському національному музеї мистецтв у Баку впровадили україномовний аудіогід: його першими користувачами стали діти наших військових, що приїхали до країни на оздоровлення та реабілітацію
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у telegram.
"Прийти в музей, не думаючи, чи застане тебе тут повітряна тривога - для дітей в Україні це зараз розкіш. Тому так тішать ці світлини: на них діти наших захисників, що приїхали до Азербайджану на оздоровлення та реабілітацію. Символічно вони стали першими користувачами українського аудіогіда, який ми запустили нещодавно в Азербайджанському національному музеї мистецтв", - написала вона.
Таким чином в Азербайджані вже є три українські аудіогіди: їх впровадили також в Азербайджанському національному музеї килима (три роки тому) та історико-художньому заповіднику "Гобустан" (рік тому). Останній входить до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО.
За словами першої леді, над аудіоекскурсіями українською мовою працювали посольство України в Азербайджанській Республіці спільно з Українським центром. Гід мовить голосом українського співака Олексія Сагаловського.
Зазначається, що музей входить у трійку лідерів за кількістю відвідувачів і налічує понад 18 тисяч експонатів різного періоду. Вони відображають стилі західного та східного мистецтва.
- У вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.
- У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії україномовний аудіогід.
- У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія).
- 12 травня проєкт україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції. Крім того, у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії підписано меморандум щодо запуску аудіоекскурсій українською мовою
- 21 червня стало відомо, що аудіогід українською запустили в Ізраїлі у Меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем".
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