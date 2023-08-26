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В Азербайджані у національному музеї мистецтв впровадили український аудіогід

26 серпня, 2023 субота
14:32
Культура на фото: українські діти в Азербайджанському національному музеї мистецтв

У Азербайджанському національному музеї мистецтв у Баку впровадили україномовний аудіогід: його першими користувачами стали діти наших військових, що приїхали до країни на оздоровлення та реабілітацію

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у telegram

"Прийти в музей, не думаючи, чи застане тебе тут повітряна тривога - для дітей в Україні це зараз розкіш. Тому так тішать ці світлини: на них діти наших захисників, що приїхали до Азербайджану на оздоровлення та реабілітацію. Символічно вони стали першими користувачами українського аудіогіда, який ми запустили нещодавно в Азербайджанському національному музеї мистецтв", - написала вона. 

Таким чином в Азербайджані вже є три українські аудіогіди: їх впровадили також в Азербайджанському національному музеї килима (три роки тому) та історико-художньому заповіднику "Гобустан" (рік тому). Останній входить до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

За словами першої леді, над аудіоекскурсіями українською мовою працювали посольство України в Азербайджанській Республіці спільно з Українським центром. Гід мовить голосом українського співака Олексія Сагаловського.

Зазначається, що музей входить у трійку лідерів за кількістю відвідувачів і налічує понад 18 тисяч експонатів різного періоду. Вони відображають стилі західного та східного мистецтва.

  • У вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.
  • У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії україномовний аудіогід.
  • У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія).
  • 12 травня проєкт україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції. Крім того, у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії підписано меморандум щодо запуску аудіоекскурсій українською мовою
  • 21 червня стало відомо, що аудіогід українською запустили в Ізраїлі у Меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем".
Суспільство
Світ
мистецтво
Азербайджан
Олена Зеленська
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