Про це повідомили в Офісі президента України.

З нагоди Дня Європи українські представники за кордоном запустили україномовні аудіогіди в музеї Боргезе в Римі - одному з найвідоміших музеїв Італії - та Королівському музеї Турина, який включає Королівський палац, Королівську зброярню, Савойську галерею, Археологічний музей, Королівські сади та Каплицю Святої плащаниці.

"Український аудіогід запрацював також у Нордичному музеї - приватному музеї етнографії та культури в Стокгольмі (Швеція). Тут можна ознайомитися з побутом шведського народу з 1520 року до наших днів", - йдеться у повідомлені.

Незабаром у Вестмінстерському абатстві, головній кафедральній церкві Великобританії, розташованій у районі Вестмінстер у центрі Лондона, з'явиться україномовна аудіоекскурсія. Українська сторона вже підписала меморандум з настоятелем абатства.

Таким чином, загальна кількість україномовних аудіогідів у межах проєкту першої леді зросла до 63.

"Навіть у найскладніші часи - тим паче у найскладніші - українська продовжує поєднувати країни й народи та промовляти до співвітчизників. Хоч би де ви були, там буде й наша мова", - сказала Олена Зеленська.