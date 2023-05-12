Проєкт україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції
Проєкт із запуску україномовних аудіогідів, ініційований дружиною президента України Оленою Зеленською, реалізовано у трьох музеях Італії та Швеції. Крім того, у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії підписано меморандум щодо запуску аудіоекскурсій українською мовою
Про це повідомили в Офісі президента України.
З нагоди Дня Європи українські представники за кордоном запустили україномовні аудіогіди в музеї Боргезе в Римі - одному з найвідоміших музеїв Італії - та Королівському музеї Турина, який включає Королівський палац, Королівську зброярню, Савойську галерею, Археологічний музей, Королівські сади та Каплицю Святої плащаниці.
"Український аудіогід запрацював також у Нордичному музеї - приватному музеї етнографії та культури в Стокгольмі (Швеція). Тут можна ознайомитися з побутом шведського народу з 1520 року до наших днів", - йдеться у повідомлені.
Незабаром у Вестмінстерському абатстві, головній кафедральній церкві Великобританії, розташованій у районі Вестмінстер у центрі Лондона, з'явиться україномовна аудіоекскурсія. Українська сторона вже підписала меморандум з настоятелем абатства.
Таким чином, загальна кількість україномовних аудіогідів у межах проєкту першої леді зросла до 63.
"Навіть у найскладніші часи - тим паче у найскладніші - українська продовжує поєднувати країни й народи та промовляти до співвітчизників. Хоч би де ви були, там буде й наша мова", - сказала Олена Зеленська.
- У вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.
- У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії україномовний аудіогід.
- У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія).
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