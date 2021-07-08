Зеленська запустила перший аудіогід українською мовою в музеї Болгарії

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"У розпал туристичного сезону ми запускаємо перший україномовний аудіогід на території Чорноморського узбережжя Болгарії. Запрошую українських туристів та всіх бажаючих, хто володіє українською мовою, відвідати Археологічний музей Несебра", – зазначила Олена Зеленська.

Музей присвячений історії стародавнього міста Месемврія (назва міста Несебр до 1934 року). Місто є одним з найпопулярніших туристичних об’єктів у країні. Музей є частиною музейного комплексу "Стародавній Несебр", до якого також входить етнографічний музей та п’ять церков. Там представлена експозиція "Несебр крізь століття", яка міститьпам’ятки культури, пов’язані з історією античної Месемврії та середньовічного Несебра.

"Голосом" аудіогіда стала українська письменниця Анна Багряна, яка живе в Софії.



Це вже 23-й україномовний аудіогід проекту. За словами Зеленської, до кінця року планується запустити ще близько 10 аудіогідів.