Це вже 66 аудіогід українською мовою у світових пам’ятках і перший у межах проєкту в Ізраїлі, повідомила в інстаграм дружина українського президента.

"Це місце варто відвідати кожній людині у світі. Місце, яке показує нам, як цілий народ може бути гнаний і катований — просто тому, що він є. І водночас місце сили. Адже показує й те, як віднайти справедливість і зберегти пам’ять про злочин проти свого народу, щоб цей жах більше не повторився", — зазначила Зеленська.

За її словами, кожен із таких гідів не лише про зручність для туристів.

"Він про те, що українська мова посідає почесне місце в переліку основних світових мов, якими говорять найпотужніші культурні пам’ятки. Про те, що наша мова звучить усе голосніше, нагадуючи світу про народ, який просто зараз бореться за своє право на існування", — наголосила перша леді.

Вона додала, що у "Яд Вашем" збережено імена мільйонів євреїв, які були знищені та зазнали гоніння, так само, як зараз відбувається в окупованій частині України.

"Сотні тисяч доказів на підтвердження одного з найбільших злочинів в історії людства. Тож у цього аудіогіда є й світоглядна функція: дивлячись на єврейський народ, ми віримо, що віднайдемо свою справедливість і так само гідно збережемо пам’ять про кожного українця, чиє життя забрав агресор", — сказала дружина президента України.

Відзначимо, що візит першої леді України в Ізраїль розпочався вчора. Вона вже встигла зустрітись з президентом країни з дружиною, Іцхаком і Міхаль Герцог.