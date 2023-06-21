В Ізраїлі у меморіалі історії Голокосту "Яд Вашем" запустили український аудіогід
В Ізраїлі в ході візиту першої леді Олени Зеленської у Меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем" запустили аудіогід українською мовою
Це вже 66 аудіогід українською мовою у світових пам’ятках і перший у межах проєкту в Ізраїлі, повідомила в інстаграм дружина українського президента.
"Це місце варто відвідати кожній людині у світі. Місце, яке показує нам, як цілий народ може бути гнаний і катований — просто тому, що він є. І водночас місце сили. Адже показує й те, як віднайти справедливість і зберегти пам’ять про злочин проти свого народу, щоб цей жах більше не повторився", — зазначила Зеленська.
За її словами, кожен із таких гідів не лише про зручність для туристів.
"Він про те, що українська мова посідає почесне місце в переліку основних світових мов, якими говорять найпотужніші культурні пам’ятки. Про те, що наша мова звучить усе голосніше, нагадуючи світу про народ, який просто зараз бореться за своє право на існування", — наголосила перша леді.
Вона додала, що у "Яд Вашем" збережено імена мільйонів євреїв, які були знищені та зазнали гоніння, так само, як зараз відбувається в окупованій частині України.
"Сотні тисяч доказів на підтвердження одного з найбільших злочинів в історії людства. Тож у цього аудіогіда є й світоглядна функція: дивлячись на єврейський народ, ми віримо, що віднайдемо свою справедливість і так само гідно збережемо пам’ять про кожного українця, чиє життя забрав агресор", — сказала дружина президента України.
Відзначимо, що візит першої леді України в Ізраїль розпочався вчора. Вона вже встигла зустрітись з президентом країни з дружиною, Іцхаком і Міхаль Герцог.
- Нагадаємо, у вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.
- У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії україномовний аудіогід.
- У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія).
- 12 травня проєкт україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції.
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