МЗС РФ вимагає пояснень від Вірменії щодо ратифікації Римського статуту

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу, передає російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Ми вже запросили у вірменської сторони роз'яснення на цей рахунок і будемо визначатися з нашими подальшими кроками, виходячи зі змісту відповіді Єревана", - сказала вона.

1 вересня Уряд Вірменії надіслав Римський статут до Національних зборів на ратифікацію.