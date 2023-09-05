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МЗС РФ вимагає пояснень від Вірменії щодо ратифікації Римського статуту

5 вересня, 2023 вiвторок
23:37
Світ МЗС РФ

Росія вимагає, щоб влада Вірменії пояснила бажання ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу, передає російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Ми вже запросили у вірменської сторони роз'яснення на цей рахунок і будемо визначатися з нашими подальшими кроками, виходячи зі змісту відповіді Єревана", - сказала вона.

1 вересня Уряд Вірменії надіслав Римський статут до Національних зборів на ратифікацію.

  • 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
  • 24 березня Конституційний суд Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції країни
  • У квітні у Вірменії заявили, що попри ратифікацію Римського статуту, яким керується Міжнародний кримінальний суд, уряд країни "не має наміру та бажання" арештовувати Путіна
Росія
Володимир Путін
МЗС
Вірменія
Гаазький трибунал
злочини проти людства
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