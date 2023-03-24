Конституційний суд Вірменії визнав відповідність Римського статуту конституції країни
24 березня Конституційний суд Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції країни
Про це пишуть NEWS.am.
Зазначається, що Конституційний суд Вірменії 24 березня опублікував рішення "Про вирішення питання відповідності Конституції зобов'язань, закріплених у Римському статуті Міжнародного кримінального суду".
Так, згідно з матеріалами суду зобов'язання щодо визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду відповідають конституції Вірменії.
- Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі депортації українських дітей до РФ.
- 19 березня керівництво Південно-Африканської Республіки заявило, що знає про ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту президента Росії Володимира Путіна. Пізніше юристка Катерина Бусол в етері Еспресо заявила, що в Південно-Африканській Республіці будуть намагатись вмовляти Путіна не їхати на саміт БРІКС у серпні, аби не заарештувати його.
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