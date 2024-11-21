РФ, ймовірно, попередила США про застосування міжконтинентальної ракети, інакше Америка та НАТО зреагували б у відповідь. Колонка Сергія Згурця

Застосування міжконтинентальної ракети

РФ, ймовірно, використала проти України ракету РС-26 комплексу "Рубіж", яка може бути потенційним носієм ядерного заряду. Якщо це дійсно була міжконтинентальна балістична ракета (матеріал створений до заяви диктатора РФ Володимира Путіна про те, що Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою середньої дальності "Орешнік" - ред.). Росія мала попереджати, зокрема, США про пуски, оскільки загроза такого рівня без попередження потребує відповідної реакції з боку НАТО і Америки. Росіяни ймовірно попереджали про запуск такої ракети, що пояснює, чому не працювали посольства. Ймовірно, росіяни не говорили, куди будуть скеровувати такі ракети, але попередили, що будуть запускати балістичну міжконтинентальну ракету не по території НАТО. Це пояснює істерію закордонних європейських ЗМІ, які говорять, що це була не міжконтинентальна балістична ракета, оскільки запуск ракети малої дальності не потребує попередження Сполучених Штатів з боку РФ.

Удар по Дніпру

За даними командування Повітряних сил, цю міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області, з полігону Капустин Яр, який Росія і Радянський Союз раніше традиційно використовували для випробування різних типів ракет. Полігон розташований приблизно за 850 км від міста Дніпро, яке було атаковане.

Було застосовано шість суббоєприпасів, що характерно для боєголовок з роздільними бойовими частинами, які зазвичай використовуються у міжконтинентальних балістичних ракетах з ядерними бойовими частинами. Ворог цілився в "Південмаш" – підприємство, яке розробляє та виробляє ракетне озброєння. Росіяни влучили у непрацюючу котельню, житловий будинок, гаражний кооператив та реабілітаційний центр. Внаслідок удару постраждали дві людини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це була нова російська ракета. Всі характеристики, і швидкість, і висота відповідають міжконтинентальній балістичній ракеті. Зараз тривають експертизи. Уламки ракети теж свідчать, що раніше противник її не використовував для ударів по Україні.

Реакція світу

Закордонні агенції, такі як Reuters, NBC, ABC News і BBC пишуть, що попередні дані не підтверджують використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети. Це дивний фокус закордонних медіа. Адже РФ здійснила черговий крок ескалації, використала новий зразок ракетного озброєння, який раніше не використовувався, з бойовою частиною, придатною для використання носія ядерної зброї. Україна витримує ці удари, попри те, що європейські країни мають забезпечити максимальний захист нашої держави.

Заяви про те, що це була не міжконтинентальна балістична ракета – просто казуїстика. Вони виправдовують це тим, що міжконтинентальна балістична ракета має дальність понад 5500 км. Те, що між 500 км і 5500 км, це ракети малої або середньої дальності. За цими показниками ракета "Рубіж" начебто відноситься до ракет середньої дальності. Але ця ракета створювалася на основі міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", яка має дальність 11000 км. Росіяни створили її простим шляхом, взявши першу і третю ступінь цієї ракети, використали бойовий блок від цієї ж міжконтинентальної балістичної ракети і таким чином отримали ракету з компонентів від міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". Перші випробування цієї ракети відбулися в 2012 році, і ракета "Рубіж" полетіла на дальність 5580 км. Тобто фактично вона вважається міжконтинентальною балістичною ракетою навіть за цими формальними ознаками.

Ракета була заморожена, її не вдоконалювали. З 2018 чи 2019 року проєкт зупинили. Зараз це відстріл тих партій і ракет, які ще зберігалися в Російській Федерації. До цієї ракети не існує бойової частини у нормальному не ядерному спорядженні, тому ворог використав масогабаритні макети бойових частин, але вони мають значну кінетику, що спричинило візуальні ефекти ударів по Дніпру.

Модуль бойової частини підлаштований під використання ядерних бойових частин, тому точність немає значення. Значний розкид щодо точності вказує на відсутність ефективної бойової частини для цієї ракети. Росія, ймовірно, використовувала ці запуски з технічної точки зору для вдосконалення ракет, які не вдосконалювали протягом тривалого часу. З іншого боку, це військово-політичний тиск на наше керівництво та партнерів, що свідчить про налаштованість Росії на подальшу ескалацію.

Ракета не серійна, у росіян їх незначна кількість, але залишки дозволяють застосовувати їх у форматі терористичних атак по наших містах. Точна кількість залишків цих ракет невідома. Чи буде Росія виготовляти ці ракети серійно? Навряд чи, оскільки їх виготовляють з компонентів ракети "Ярс", і одне підприємство не зможе виготовляти два типи ракет одночасно. Але залишки будуть використовувати.

Storm Shadow по РФ

ЗСУ завдали удару по Курській області з першим використанням ракет Storm Shadow. Щонайменше 12 ракет Storm Shadow було скеровано на командний пункт противника. Всі ракети майже точно влучили в командний пункт, який формально вважався вузлом зв'язку російської армії. За даними одного telegram-каналу, під час ударів було ліквідовано щонайменше 18 російських військовослужбовців, 33 отримали поранення різного ступеню. Серед них офіцери управління двох військових округів. Також зазначається, що на командному пункті перебував заступник командувача Ленінградського військового округу, генерал Солодчук.

Це перший результативний удар ракетами Storm Shadow по території Російської Федерації. Він був добре спланований і є комплексною операцією з використанням засобів розвідки. Такі заходи, ймовірно, будуть продовжувати, адже вони показують доцільність використання далекобійних озброєнь західного виробництва в поєднанні з можливостями нашої розвідки.

Продукція Львівського оборонного кластеру

Назарій Демчишак, співзасновник Львівського оборонного кластеру, співрозробник засобів РЕБ розповів про їхні особливості, і що саме зараз постачають до Сил безпеки та оборони.

"Безпосередньо Львівський оборонний кластер – це волонтерська організація, метою якої було створення засобів індивідуального захисту. Кластер займався захистом бійців і створенням бронежилетів четвертого класу, якими ми забезпечували військовослужбовців на початку повномасштабної війни. На травень 2022 року 85% сертифікованих бронежилетів, які були на балансі сил оборони України, було вироблено нашою волонтерською організацією Львівського оборонного кластеру. Наступним етапом було постачання засобів індивідуального захисту, зокрема бронежилетів для журналістів, преси, а також аналогових бронежилетів для полісменів та ДСНСників. Зараз можна побачити наші бронежилети для евакуації дітей, вони є оранжевого кольору і були передані на запит поліції для евакуації з прифронтових зон. Ми також створювали бронежилети для медиків, які потрапляли під обстріли і потребували захисту від осколків під час порятунку життів після бомбових ударів. На сьогодні ми забезпечили медиків екстреної допомоги бронежилетами другого класу у всій прифронтовій зоні", - повідомив він.

За його словами, організацію створювали на основі ентузіазму. До кластеру приєдналися виробники засобів індивідуального захисту, активісти з України, представники з балістики та матеріалознавства. Таким чином було створено уніфікований продукт, який збільшив кількість виготовлених одиниць з 100 на тиждень до 2168 одиниць на день. Всю виготовлену продукцію передають Силам оборони України безкоштовно. Загалом виготовлено понад 100 тисяч військових бронежилетів і доукомплектовано інші типи бронежилетів.

Деякі учасники кластеру беруть участь в інших волонтерських або бізнесових проєктах, які вже стоять на озброєнні в Силах оборони України, і їх продовжують постачати. "Це, наприклад, додаткові підсилюючі елементи для кулеметної зброї, повноцінні комплекти індивідуального захисту, включаючи взуття для розмінувальників, яке витримує наступ на піхотні міни, а також захист шийного відділу та шоломи. Деякі з наших партнерів також займаються певними типами озброєння, яке постачають", - зазначив Демчишак.

Починаючи від протирадіолокаціного захисту, закінчуючи засобами озброєння, – зараз всі підприємства мають можливість збільшувати свої виробничі потужності та кількість виробленої продукції. Можна як мінімум втричі збільшити завантаження кожного етапу роботи і виробництво необхідних елементів, - вважає Демчишак.

"Не всі елементи потрібно збільшувати в кількісному еквіваленті. Ворог навчається і має можливість впроваджувати нові елементи. Важливо підсилювати стартапи, щоб вони мали можливість перевіряти новостворені зразки озброєння і засоби боротьби проти дронів. Це буде цікавий елемент, тому що Росія велика країна, але має слабшу гнучкість", - додав він.