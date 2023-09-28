У Вірменії заявили, що ратифікація Римського статуту не зобов'яже до арешту Путіна
Комісія з державно-правових питань парламенту Вірменії схвалила проєкт ратифікації Римського статуту. Цю подію прокоментували у Єревані та Москві
Про це повідомляє Радіо Азатутюн.
Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян сказав, що Єреван у квітні передав Москві рішення проблеми можливого арешту Путіна шляхом двосторонньої угоди - але відповіді так і не отримав.
"Нашим російським партнерам було запропоновано рішення на основі частини 2 статті 96 Римського статуту. Це передбачає підписання двосторонньої угоди", – сказав Кіракосян.
Представляючи проект, він наголосив, що справжньою причиною ратифікації статуту Міжнародного кримінального суду є прагнення мати додатковий міжнародний правовий механізм притягнення Азербайджану до відповідальності.
Він наголосив, що чинні глави держав наділені імунітетом.
Після схвалення парламентською комісією проєкт внесений до порядку денного парламенту Вірменії.
Реакція Москви
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "надзвичайно ворожим" щодо РФ рішення Вірменії ратифікувати Римський статут.
"Вірменія чудово знає, що ми не є учасниками (Римського статуту, - ред.), і Вірменія чудово знає рішення, що важко укладається, прийняте на підставі цього статуту. Ми знаємо, що в Єревані про це добре відомо. Це не те що ми вітаємо", - сказав представник Кремля.
За його словами, він не знайомий з деталями запропонованої Вірменією угоди для юридичного рішення щодо Римського статуту.
У МЗС РФ пригрозили "найнегативнішими наслідками" для відносин країн через ратифікацію статуту.
"Єреван не врахував пропозиції Москви у відповідь по Римському статуту. Після ратифікації Римського статуту Вірменією буде важко собі уявити візити керівництва Росії до республіки", - йдеться у заяві.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- 24 березня Конституційний суд Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції країни.
- У квітні у Вірменії заявили, що попри ратифікацію Римського статуту, яким керується Міжнародний кримінальний суд, уряд країни "не має наміру та бажання" арештовувати Путіна.
- 1 вересня уряд Вірменії надіслав Римський статут до Національних зборів на ратифікацію.
- 5 вересня Росія почала вимагати, щоб влада Вірменії пояснила бажання ратифікувати Римський статут.є
- 13 вересня прем'єр-міністр Микол Пашинян оголосив, що Вірменія повністю ратифікує Римський статут та наголосив, що це не має відношення до відносин країни з РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.79Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе