У Вірменії заявили, що ратифікація Римського статуту не зобов'яже до арешту Путіна

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян сказав, що Єреван у квітні передав Москві рішення проблеми можливого арешту Путіна шляхом двосторонньої угоди - але відповіді так і не отримав.

"Нашим російським партнерам було запропоновано рішення на основі частини 2 статті 96 Римського статуту. Це передбачає підписання двосторонньої угоди", – сказав Кіракосян.

Представляючи проект, він наголосив, що справжньою причиною ратифікації статуту Міжнародного кримінального суду є прагнення мати додатковий міжнародний правовий механізм притягнення Азербайджану до відповідальності.

Він наголосив, що чинні глави держав наділені імунітетом.

Після схвалення парламентською комісією проєкт внесений до порядку денного парламенту Вірменії.

Реакція Москви

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "надзвичайно ворожим" щодо РФ рішення Вірменії ратифікувати Римський статут.

"Вірменія чудово знає, що ми не є учасниками (Римського статуту, - ред.), і Вірменія чудово знає рішення, що важко укладається, прийняте на підставі цього статуту. Ми знаємо, що в Єревані про це добре відомо. Це не те що ми вітаємо", - сказав представник Кремля.

За його словами, він не знайомий з деталями запропонованої Вірменією угоди для юридичного рішення щодо Римського статуту.

У МЗС РФ пригрозили "найнегативнішими наслідками" для відносин країн через ратифікацію статуту.

"Єреван не врахував пропозиції Москви у відповідь по Римському статуту. Після ратифікації Римського статуту Вірменією буде важко собі уявити візити керівництва Росії до республіки", - йдеться у заяві.