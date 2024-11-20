В'єтнам екстрадував до Білорусі колишнього бійця полку Калиновського

Про це пише "Медуза" із посиланням на білоруський телеканал ОНТ та видання "Зеркало".

Повідомляється, що раніше Веремейчик служив у білоруській армії. У 2020 році підтримав протести у Білорусі, після чого виїхав до України.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну він пішов на фронт і приєднався до полку Калиновського. Пізніше – переїхав з України до Литви, але там йому відмовили у посвідці на проживання через службу в білоруській армії.

За інформацією газети "Наша нива", Веремейчика затримали у В'єтнамі 13 листопада і передали до Білорусі вже наступного дня. У виданні кажуть, що це вказує на сплановану операцію.

Зазначається, що у Білорусі Веремейчику загрожує до 15 років позбавлення волі за службу в полку Калиновського.

Для довідки. Полк Калиновського – добровольче формування, створене навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він є частиною Збройних Сил України, і входить до Інтернаціонального легіону при ГУР Міноборони України. Кастусь Калиновський – історична постать, революціонер, який очолив у 1863 році повстання проти російської імперії.