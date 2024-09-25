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У Білорусі визнали полк Калиновського терористичною організацією. У полку відповіли, що вважають таким  режим Лукашенка

Олена Будько
25 вересня, 2024 середа
22:30
Війна з Росією

Верховний суд Білорусі у середу, 25 вересня, визнав терористичною організацією полк імені Кастуся Калиновского зі структурами, що входять до нього

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Про це йдеться в повідомленні на ютуб-каналі генпрокуратури Білорусі. Там заявили, що відповідний позов до суду подав генпрокурор. 

У прокуратурі додали, мовляв, завдяки наданим доказам встановили причетність "екстремістськи налаштованих громадян, які входять до складу цього формування, до організації, планування, підготовки та вчинення актів тероризму на території Республіки Білорусь".

"Члени організації здійснювали вербування, озброєння, навчання та використання терористів та фінансування терористичної діяльності. У результаті на території країни скоєно акти тероризму й інші злочини екстремістської спрямованості. Низці таких злочинів запобігли правоохоронні органи", – йдеться в заяві.

Як відреагували в полку імені Кастуся Калиновського

Полк імені Кастуся Калиновського у відповідь зазначив, що такий крок Лукашенка необхідний йому для додаткового визнання лояльності до Москви. Про це йдеться в офіційній заяві полку.

"Сьогодні режим Лукашенка визнав полк Кастуся Калиновського терористичною організацією. Ми вважаємо, що цей акт є наступним кроком диктатора, необхідним для можливого розширення війни та додаткового визнання лояльності до Москви. Лукашенко готовий на все, щоб зберегти свою владу. Нагадаємо, що з березня 2022 року наша частина входить до складу Сил оборони України. Своєю чергою полк імені Кастуся Калиновського визнає режим Лукашенка терористичною організацією, а також усіх, хто причетний до насильства та репресій проти білоруського народу", – зазначили військові й додали, що продовжать свою боротьбу до повного визволення Білорусі.

Довідка. Полк Калиновського – добровольче формування, створене навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він є частиною Збройних Сил України, і входить до Інтернаціонального легіону при ГУР Міноборони України. Кастусь Калиновський – історична постать, революціонер, який очолив у 1863 році повстання проти російської імперії.

  • Наприкінці березня цього року Білоруський полк імені Кастуся Калиновського звернувся до співвітчизників і закликав долучатися до них
  • 27 серпня стало відомо, що генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед скерував до верховного суду країни позов про визнання полку Калиновського терористичною організацією
Теги:
Світ
Україна
Білорусь
Олександр Лукашенко
ГУР
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